Cassano, Napoli ve Juventus'u karşılaştırdı: “Spalletti, Allegri'nin aksine bir dahidir"

İtalyan futbolunun efsanesi, bu hafta taban tabana zıt görünen iki takım olan Napoli ve Juventus'u karşılaştırdı.

Antonio Cassano, bu hafta sonu Serie A'da Inter ve Napoli'yi övdü, ancak Massimiliano Allegri'nin Juventus'unu beğenmedi.

Milan ve Juventus sırasıyla Atalanta ve Sampdoria'ya puan kaybederken, Inter ve Napoli sırasıyla Spezia ve Monza'yı yenerek galibiyeti hanelerine yazdırdı.

Ne söylendi?

Instagram sayfasında konuşan Cassano, Inter'in Cumartesi günü Spezia'yı 3-0 yendiği maçı ilk olarak yorumladı.

“Onları sevdim, ancak Spezia zor olduğu için birkaç sorunu vardı. Küçük ekipler için San Siro'da işler her zaman karmaşıktır.

"Lautaro Martinez çok iyi iş çıkarmaya devam ediyor, ancak genel olarak Inter ne yapmaları gerektiğini biliyor, nasıl hareket edeceklerini biliyor ve çok güçlüler. Inzaghi'nin takımı, Juventus ve Milan ile Scudetto'yu kazanmaya aday.

"Inter'in Correa ve Dzeko gibi alternatifleri var. Herkesin parası yetmiyor."

Allegri-Spalletti karşılaştırması

Daha sonra, bu hafta taban tabana zıt görünen iki takım olan Napoli ve Juventus'u karşılaştırdı.

“Spalletti, Allegri'nin aksine bir dahidir. Napoli'nin Juventus'tan daha az güçlü oyuncuları var ve onları inanılmaz bir şekilde oynatıyorlar. Daha güçlü oyunculara sahip Juventus ise dikkatsiz bir şekilde oynuyor."

Son olarak Cassano, Napoli'nin yeni yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'yı övdü ve Luciano Spalletti ile Allegri'yi karşılaştırdı.

"O bir fenomen, yakın zamanda İtalya'ya geldi ve şimdiden saatte bin mil gidiyor. Lobotka olağanüstü bir oyuncu, ancak Juve'dekilerden daha zayıf.

"Spalletti onların harika performans göstermesini sağlıyor. Kendi kendine bağıran Allegri ile fark bu. Napoli gerçekten çılgın bir takım."

Allegri, Juventus'un Sampdoria ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından ağır eleştiriler aldı. Juventus, kayda değer bir şey üretemedi ve topun kontrolünü tamamen kaybetmiş gibi göründü.