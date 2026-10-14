Real Madrid'in eski yıldızı İtalyan Antonio Cassano, Portekizli José Mourinho'ya ateş açarak teknik direktörlük anlayışını ve maçları yönetme şeklini eleştirdi. Cassano ayrıca Brezilyalı Vinicius Junior ile Rodrygo arasındaki karşılaştırma konusunda da sürpriz bir açıklama yaptı.

İspanyol "AS" gazetesine verdiği uzun röportajda Cassano, alışılmış açık sözlülüğüyle Real Madrid tecrübesinden bahsetti ve futbolun en önemli yıldızlarından bazılarıyla birlikte oynadığı günlerin anılarını tazeledi. İtalyan, Mourinho'ya da sert eleştiriler yönelterek felsefesinin artık eskidiğini savundu ve Real Madrid'in bu akşam, çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı yenmek için büyük bir şansa sahip olduğunu vurguladı.





Cassano'dan Mourinho'ya saldırı: Futbolu sevmiyor

Cassano, Mourinho'yu eleştirmekte hiç tereddüt etmedi. İtalyan'a göre Real Madrid, tarihsel konumuna ve büyük gücüne rağmen Portekizli teknik direktörle anlaşmamalıydı; Başkan Florentino Perez'in takımın başına onu getirme kararını anlamadığını da belirtti.

Eski İtalyan yıldız, Mourinho'nun futbol oynamayı konuşmaya gösterdiği ilgi kadar sevmediğini söyledi. Portekizli teknik direktörün eskisi kadar iyi olmadığını, futbol felsefesinin ise yaklaşık on yıl önce eskidiğini ekledi.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Cassano, kendisi için önemli olanın bir teknik direktörün kazandığı kupa sayısı değil, takımının sahada sergilediği oyun olduğunu söyledi ve Mourinho'nun kariyerinin büyük bir futbol mirası bırakmadığını, daha çok tartışmalar ve başkalarıyla yaşadığı çekişmelerle anıldığını belirtti.

Cassano ayrıca Mourinho ile Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'yi karşılaştırarak kendi bakış açısına göre Gasperini'nin daha iyi bir futbol oynattığını vurguladı ve Real Madrid'i Mourinho yerine Gasperini çalıştırsa takımın 10-0 gibi büyük bir skorla kazanabileceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Flick'in Barcelona'sı Real Madrid'i aşmanın örneği

Real Madrid'in takım gücü açısından üstün olduğuna inanmasına rağmen Cassano, Roma karşısında zorlu bir maç beklediğini belirtti ve Real Madrid'in kazanma şansının yüzde 80 olduğunu söyledi.

Ancak Real Madrid'in maçları kazanmak için yıldızlarının bireysel yeteneklerine bel bağlamasını eleştirdi ve Real Madrid'in geriye çekilip Kylian Mbappe, Jude Bellingham ya da Vinicius'un gol atıp takımı kurtarmasını beklememesi gerektiğini ifade etti.

Buna karşılık Cassano, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'yı övdü. Alman teknik direktörün net bir kimliğe sahip, hücuma dayanan ve tüm oyuncuların farkı yaratmaya katkı sunduğu bir takım kurmayı başardığını belirten Cassano, Real Madrid'in bu anlayıştan öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Cassano, Vinicius'u küçümsedi ve Rodrygo'yu seçti

Real Madrid'in yıldızlarını değerlendirirken Cassano, Vinicius Junior'a açık eleştiriler yöneltti ve bazı maçlarda gol atma ve farkı yaratma yeteneğine rağmen onu bazılarının tasvir ettiği seviyede bir yıldız olarak görmediğini vurguladı.

Eski İtalyan yıldız, Vinicius'un takım arkadaşı Rodrygo'dan neden daha fazla ilgi gördüğünü anlamadığını söyledi ve Rodrygo'yu tercih ettiğini, fiziksel olarak en iyi durumdayken daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cassano, Rodrygo'nun fiziksel olarak hazır olması halinde Vinicius'un yerine ilk 11'de yer almayı hak ettiğini de ekledi ve ona çok hayran olduğunu, dönüşünü beklediğini vurguladı. Bu sözler, Cassano'yu Real Madrid'in en önemli yıldızlarından biriyle doğrudan karşı karşıya getiriyor.

Tarihin en iyisi Messi: Ronaldo Nazario, Cristiano'dan üstün

Cassano'nun çarpıcı açıklamaları Real Madrid ile sınırlı kalmadı. İtalyan, kariyeri boyunca izlediği en iyi futbolculardan da bahsetti ve Arjantinli Lionel Messi'nin herkesten üstün olduğunu, onun seviyesine ulaşabilecek başka bir oyuncu görmediğini vurguladı.

Cassano, Messi'yi futbol tarihinde olağanüstü bir fenomen olarak nitelendirerek övdü. Lamine Yamal, Raphinha ve Rodrygo'yu da takdir eden İtalyan, Arjantinli yıldızın yine de eşsiz bir konumda kaldığını ve gelecekte ona benzeyen bir oyuncunun ortaya çıkmasını beklemediğini vurguladı.

Cassano ayrıca "Fenomen" lakabıyla tanınan Brezilyalı Ronaldo Nazario ile ilgili anılarını da tazeledi ve onu izlediği en büyük forvetlerden biri olarak tanımladı. İtalyan, sakatlıkların Ronaldo'yu kariyeri boyunca daha yüksek seviyelere ulaşmaktan alıkoyduğunu belirtti.

Cassano daha da ileri gitti ve Ronaldo Nazario'nun Portekizli Cristiano Ronaldo'dan üstün olduğunu, Cristiano'nun Brezilyalı forvetin en iyi dönemlerinde sergilediği seviyenin yarısına bile ulaşamadığını söyledi.

"Hapse girmem gerekirdi": Cassano yeteneğini harcadığını itiraf etti

Röportajın en samimi anlarından birinde Cassano, disiplinsiz davranışları ve antrenmanlara ve fiziksel kondisyonunu korumaya yeterince önem vermemesi nedeniyle Real Madrid tecrübesinde altın bir fırsatı kaçırdığını itiraf etti.

Eski futbolcu gülerek, Madrid'deki davranışları nedeniyle hapse girmesi gerektiğini söyledi ve antrenmanlara bağlı kalmak yerine yemek yemeyi ve dışarı çıkmayı tercih ettiğini, yaklaşık 10 kilogramlık bir kilo artışı yaşadığını açıkladı.

Cassano, büyük bir yeteneğe sahip olduğunu ancak onu geliştirmek için gereken iradeden yoksun olduğunu ekledi ve en iyi seviyesine ulaşmak için fedakârlık yapmaya ya da gereken çabayı göstermeye hazır olmadığını kabul etti.

İtalyan yıldız, başta Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario ve Guti olmak üzere Real Madrid'in en önemli yıldızlarından bazılarıyla ilgili anılarını da tazeledi ve onların yanında oynadığı için şanslı olduğunu, ancak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için yeterince olgun olmadığını vurguladı.

Cassano, Capello'dan özür diledi ve en sevdiği takımı açıkladı

Cassano, Roma ve Real Madrid'de kendisini çalıştıran eski teknik direktörü Fabio Capello ile ilişkisinden de bahsetti ve bugün ona büyük saygı duymasına rağmen o dönemde kendisine yakışır şekilde davranmadığını itiraf etti.

İtalyan, Capello'nun antrenmanlara bağlı ve sağlığına dikkat eden oyuncuları tercih ettiğini, kendisinin ise tam tersi yönde gittiğini açıkladı. İtalyan teknik direktörün futbol kariyerindeki en önemli hoca olmayı sürdürdüğünü ve aralarındaki ilişkinin şu anda iyi olduğunu belirtti.

Kalbine en yakın takım konusunda Cassano, Sampdoria'yı seçti. Bu kulüpteki tecrübesinin futbol kariyerini canlandırmasına yardımcı olduğunu, ayrıca kendisine iki çocuk veren eşiyle orada tanıştığını ve ardından Cenova'ya yerleştiğini açıkladı.

Daha fazlasını başarabileceğini kabul etmesine rağmen Cassano, pişmanlığın esiri olarak yaşamadığını vurguladı. Roma, İtalya Milli Takımı ve futbol tarihinin en büyük kulübü olarak tanımladığı Real Madrid formasını giydiğini belirten İtalyan, davranışları nedeniyle harcadığı fırsatlara rağmen elde ettiklerinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.



