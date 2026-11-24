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Antonio Cassano, Milan'ın Frosinone'yi evinde 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi potasında kalmasının ardından yeniden Milan hakkında konuştu. Her zamanki gibi, Nicola Ventola ve Lele Adani'nin de yer aldığı Viva El Futbol Official programında şunları söyledi: "Teknik direktör harika bir iş çıkarıyor. Transferler mi? Brugge'den Tresoldi'yi çok beğeniyorum, maliyeti en az 60 milyon ama bence bir forvet arkası oyuncusuna ihtiyaç var. İleride zaten müthiş bir oyuncu olan Ramos var."

Ardından Cardinale ve Amorim'e tavsiyelerde bulundu: "Milan'ın üst düzey bir stopere ve sol kanatta oynayacak bir oyuncuya da ihtiyacı var. Takviye gereken bölgeler bunlar."

Sonrasında Milan'ın eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi ve eski sportif direktörü Igli Tare'yi hedef aldı. Konu Alphadjo Cisse'ydi: "Geçen yıl onu çaresizlikten gönderdiler: Hadi beni yalanlasınlar! Catanzaro'ya gitti, şimdi geri döndü ve çok iyi oynuyor. Onun adına mutluyum. Geçen yıl Allegri ve Tare, Serie A'da oynayamayacağını söylediler. Bunu unutmayalım."