‘Casper Tengstedt, Feyenoord’dan yeniden ayrılabilir, ancak önünde büyük bir engel var’

Casper Tengstedt, Seattle Sounders FC'nin radarına girdi. MLS ekibini yakından takip eden Amerikalı gazeteci Niko Moreno, bu bilgiyi X'te paylaştı. Ancak Amerikan ligindeki kurallar, forvetin şimdilik Feyenoord'da kalmasına neden olabilir.

Seattle Sounders'ın şu anda kadrosunda Designated Player olarak adlandırılan bir oyuncu için yeri bulunmuyor. MLS'teki kulüpler, maaş ve bonservis bedeli bütçeyi aşan en fazla üç oyuncu transfer edebiliyor.

Maaş ve bonservis bedelinin, MLS'in uyguladığı katı kurallara tam olarak uyması gerekiyor. Ayrıca Danimarkalı santrfor için Feyenoord ile gerçekten anlaşmaya varılıp varılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Tengstedt, geçen yaz Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. De Kuip'teki ilk yılı, kısmen Eredivisie gol kralı Ayase Ueda'nın varlığı nedeniyle çok başarılı geçmedi.

Danimarkalı hücum oyuncusunun Feyenoord ile 2029 yazına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. MLS Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Seattle Sounders'ta bir maceraya Tengstedt'in nasıl baktığı bilinmiyor.

Ayrıca Feyenoord'un onu bu kadar kısa süre içinde yeniden satmak isteyip istemediği de soru işareti. Zira Ueda'nın yaz transfer döneminin son haftalarında Avrupa'nın üst düzey liglerinden birine transfer yapması hâlâ mümkün.