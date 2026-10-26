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Abobakr El Mokadem
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Casillas'tan El Clasico zaferinin ardından Mourinho hakkında sürpriz mesaj

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
I. Casillas
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

İlişkileri gergin

Real Madrid'in dün akşam, ezeli rakibi Barcelona'yı deplasmanda mağlup ettiği El Clásico'ya tepkiler peş peşe geldi; ancak asıl şaşırtan, eski Kraliyet kalecisi Iker Casillas'ın tepkisi oldu.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin ilk devre El Clásico'sunda ezeli rakibi Barcelona'yı Spotify Camp Nou sahasında 2-1 mağlup etti.

 Sosyal medyada aktif bir isim olan Casillas, takımının Barcelona'ya karşı aldığı galibiyetin ardından resmi "X" hesabı üzerinden takipçileriyle bir mesaj paylaşmak istedi.

Casillas şöyle dedi: "Henüz sonuçlanmamış bir lig şampiyonluğu hâlâ var. Real Madrid harika bir performans sergiledi. Mourinho'nun taktikleri ise mükemmeldi."

Real Madrid'in eski kalecisi bu açıklamayı yaptı ve bu açıklama, Mourinho ile gergin ilişkisi nedeniyle doğal olarak sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Bununla birlikte, takımının sonuçlarını uzaktan takip eden ve işler onlar için yolunda gittiğinde mutlu olan oyuncunun, anlaşmazlığı geride bırakmış olduğu görülüyor.



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