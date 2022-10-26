Casillas, bir başka tuhaf tweet ile daha gündemde: "Testislerimden 7 kez vurulmuş gibi hissediyorum"

Paylaşım sosyal medyada büyük bir kafa karışıklığı yarattı.

Efsanevi Real Madrid kalecisi Iker Casillas, bu ayın başlarında tuhaf bir tweet ile manşetlere çıktıktan sonra Twitter'da başka bir tweet ile gündeme geldi. Bu sefer testisleri hakkında konuştu.

Casillas, "Gerçekten kendimi testislerimden 7 kez vurulmuş gibi hissediyorum"" diye tweet attı. Eski kalecinin İspanya saati ile 2'de attığı tweet, sadece birkaç saat içinde 50 binin üzerinde beğeni topladı.

Arkadaşı Ibai Llanos, tweet'in arkasındaki sebep olabilir

Paylaşım sosyal medyada büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Bazı kullanıcılar, popüler Twitch yayıncısı Ibai Llanos'un birkaç saat önce çok benzer bir cümleyi tweetlediği gerçeğini sonradan anladı. Yine mi hacker? Ya da arkadaşı Ibai'ye bir selam mı? Bu sorular sosyal medyada sıkça soruldu.

Garip tweet'ten sadece bir saat sonra Casillas, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tutarlı ve ciddi bir görüş paylaştı ve bu gönderinin eski yıldız kaleci tarafından kasıtlı olarak yapılmış gibi görünmesini sağladı.

Geçtiğimiz günlerde yaşananlar

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, 9.6 milyon takipçili Twitter hesabından eşcinsel olduğuna dair bir tweet attı. İsmi son zamanlarda Shakira ile anılan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben eşcinselim." şeklinde bir tweet paylaştı ve anında tartışmalara yol açtı. Ancak Casillas paylaşımını kısa bir süre içinde sildi.