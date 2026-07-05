Caseres, Mbappé'yi ifşa etti: "Bana onu öpmek isteyip istemediğimi sordu... Ben de 'Tamam, öperim!' dedim."

Paraguay milli takımının sağ bek oyuncusu Juan José Cáceres, ülkesini 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda eleyen (0-1) mağlubiyet sırasında Fransız yıldız Kylian Mbappé ile yaşadığı sert çatışmaya dair ilginç ayrıntıları ortaya çıkardı.

Paraguay'ın turnuvadan elenmesinin ardından TyC Sports kanalına yaptığı açıklamada Arjantinli oyuncu, Mbappé ile yaşanan hararetli çatışmaların ortasında yaşanan komik bir anı anlattı ve gülümseyerek şöyle dedi: "Bana 'Ne? Beni öpmek mi istiyorsun?' dedi... Ben de ona 'Peki, madem buradasın' dedim," diyerek maç boyunca oyuncular arasında yaşanan şiddetli fiziksel temaslara atıfta bulundu.

Dinamo Moskova oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Neyse ki o, benim tarafımdan ziyade orta sahaya daha yakın bir pozisyonda oynuyordu, ama ona sert bir şekilde müdahale etmem gerekiyordu, aksi takdirde benden kaçabilirdi,” diyerek savunma planının kendisine sıkı bir markaj yapmasını gerektirdiğini vurguladı.

Maçta belirgin bir gerginlik yaşanmış ve belirleyici penaltıyı atan Mbappé, Paraguaylıların oyun tarzına öfkesini şu sözlerle dile getirmişti: "Sadece güzel futbol oynayan bir takım olmadığımızı gösterdik. Eğer sert oynamak zorunda kalırsak, bunu yaparız, bu kelime için özür dilerim," diye ekledi ve şöyle devam etti: "Sert oynamayı da biliyoruz ve bugün kazandık; bu açıdan onlardan daha iyiydik."

Ancak Cáceres bu suçlamaları şiddetle reddetti ve şunları vurguladı: “Onu duymadım. Açıkçası, ne dediğini bile bilmiyorum. Çıkıp bizim kirli oynadığımızı söyledi, ama biz sadece görevimizi yerine getirdik,” diyerek dünya şampiyonu karşısında hırsla mücadele eden takımının performansını savundu.

Paraguaylı bek, mağlubiyete rağmen gururlu bir tonla sözlerini şöyle tamamladı: “Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bize gelen her topu, sanki final maçıymış gibi oynadık. Álvaro’nun da dediği gibi, cesurca kaybettik,” diyerek, Dünya Kupası’ndan elenmelerine rağmen takımının mücadeleci ruhunu öven teknik direktör Álvaro’ya atıfta bulundu.