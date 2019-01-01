Casemiro: Santiago Solari, Zinedine Zidane'a benziyor

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Casemiro, takımın teknik direktörü Solari'yi övdü.

La Liga'da kötü günler geçiren Real Madrid'de takımın önemli isimlerinden Casemiro, teknik direktör Santiago Solari'ye sahip çıktı.

Esporte Interativo'ya konuşan Casemiro, teknik adamların birbiriyle kıyaslanmasının normal olduğunu belirterek, ''Mourinho, Ancelotti, Benitez, Zidane... Her birinin kendine ayrı özellikleri vardı. Bir teknik direktörü diğerinden ayırmak haksızlık olur'' diye konuştu.

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Solari'yi Zidane'a benzeten Casemiro, ''Zidane'ın oyuncularla arasında çok iyi bir ilişki vardı. Bu bir baba oğul ilişkisi, bir arkadaş ilişkisi gibiydi. Solari de bunları yapıyor ve herkese adil davranıyor'' dedi.

Takımın içinde bulunduğu zor durumlardan da söz eden Brezilyalı futbolcu, ''Bir takımın kötü günler geçirmesi, düşük anlara sahip olması normaldir. Şimdi en önemli şey, Şampiyonlar Ligi geliyor. Zorlu rakiplerimiz var ve tüm kupaları kazanmaya odaklandık. Tabii ki zor olduğunu biliyoruz'' dedi.

Sezon başında göreve gelen Lopetegui'nin kovulmasıyla birlikte Real Madrid'i devralan Santiago Solari, şu ana kadar 28 resmi maçtan 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı.

Futbolculuk döneminde beş sezon Real Madrid forması giyen 42 yaşındaki teknik adam, bir dönem Zinedine Zidane'la da takım arkadaşıydı.