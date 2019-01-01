Casemiro: Ronaldo hakkında konuşamayız çünkü artık Real Madrid oyuncusu değil

Real Madrid orta sahası Casemiro, Barcelona'ya 3-0 kaybedilen yenilgiden sonra eski yıldızları hakkında konuşmaya gerek duymadığını söyledi.

Kral Kupası yarı final rövanş mücadelesinde evinde Barcelona'ya 3-0 yenilen Real Madrid kupaya veda etti.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Casemiro, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunun tartışılmaması gerektiğini belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Real Madrid, ikinci yarıda Barcelona'nın golleriyle dağıldı.

Casemiro maç sonrası AS'a açıklamalarda bulunarak Ronaldo'nun konuşulmasının gerekli olmadığını söyledi:

"Burada olmayan biri hakkında konuşamayız. Henüz bir hafta önce Karim Benzema'nın, Vinicius'un, Vazquez'in ne kadar iyi oyuncular olduğundan bahsettik. Cristiano'dan bahsetmek anlamsız çünkü artık Real Madrid oyuncusu değil. Herkes maçta elinden geleni yaptı. Özellikle Benzema."

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu aynı zamanda El Clasico'da Vinicius'un kaçırdığı pozisyonları da değerlendirerek, "Sadece onun kaçırdıklarını konuşmak haksızlık. Vinicius çok cesur ve hiçbir şeyden korkmuyor. Yaşına göre performansı muazzam." ifadelerini kullandı.