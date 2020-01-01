Casemiro: Normale dönmenin mümkün olduğunu futbol kanıtlayacak

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu, Bundesliga'nın ardından La Liga'nın da yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aradan dönen ilk büyük lig oldu.

ve 'da sezonlar oynanmadan tamamlanırken; İspanya, İtalya ve İngiltere geri dönüş planları yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Başkanı Javier Tebas, sezonun 12 Haziran'da yeniden başlamasını amaçladıklarını söylemişti.

Daha fazla takım

'in orta saha oyuncusu Casemiro, Real Madrid'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada İspanya'da futbolun geri dönmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Casemiro "Futbolun başlaması normale geri dönmenin mümkün olduğu kanıtlayacak. Bu sadece futbol oynamakla ilgili değil, insanlara dışarı çıkabilmesiyle ilgili. Kurallara uyup, gerekleri önlemleri alırsak bunu gerçekleştirebiliriz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sadece ben değil diğer oyuncular ve kulüpler de geri dönmek istiyor. İnsanların yüzlerini gülümsetmek önemli bir şey ama bu dönemde hiç olmadığı kadar zor" ifadelerini kullandı.

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Verilen arada yapılan çalışmalara da değinen Brezilyalı oyuncu "Kulübümüzün ve teknik ekibimizin talimatlarıyla birlikte evde çalışmak çok önemli. Herkes gayet iyi bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Fiziksel seviyemizi koruduğumuzu düşünüyorum. Sahalara geri döndüğümüzde bunu göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Takımların yeniden antrenmanlara başladığı La Liga'da Real Madrid, 'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.