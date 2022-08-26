Casemiro, Manchester United'ın Ronaldo'yu satmasını istemiyor: "Ronaldo'nun kalmasını umut ediyorum"

Manchester United'ın yeni üyesi Casemiro, eski Real Madrid takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun bu sezon Old Trafford'da kalmasını istiyor.

Casemiro, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den Manchester United'a katıldı. Ronaldo'nun Old Trafford'da geleceğinin belirsiz olduğu şu günlerde Casemiro, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasını istemediğini açıkladı.

Ne Olmuştu?

Eski Real Madrid orta sahası, Ronaldo'nun bu yaz ayrılmasını istemediğini söyledi.

Ronaldo ve Casemiro, Ronaldo Juventus'a gitmeden önce Bernabeu'da dört yılını beraber geçirmişti.

Ronaldo'nun güncel durumu

Ronaldo yaz başında Old Trafford'dan ayrılmak istedi ve Manchester United Liverpool'u 2-1 yendiği maçta yedek kulübesinde kaldı. Yaz transfer sezonu kapanmaya yaklaşırken yıldız oyunun geleceği henüz netlik kazanmadı.

Transfer dönemi 1 Eylül'de kapanacak.

Casemiro, Ronaldo hakkında ne söyledi?

Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceği hakkında ESPN Brasil'e konuşan Casemiro, "Tüm zamanların en iyi oyuncularından birinden bahsediyoruz. Ona çok saygı duyduğumu biliyor. Umarım bizimle kalır çünkü harika biri.

Size çok gol veriyor, o bir kazanan, o bir lider, bizim için çok önemli.

"Dilimiz nedeniyle birbirimize yaklaştık. Buradaki ilk günümden beri bana her konuda yardımcı oldu. Bana çok yardımcı oluyor. Umarım gerçekten bizimle kalır." açıklamasını yaptı.

Üç Fotoğrafla Hikâye

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