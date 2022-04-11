Casemiro, Gareth Bale'ı ıslıklayan Real Madrid taraftarlarını topa tuttu

Casemiro, Getafe maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Gareth Bale'ın "kulüp tarihine geçmiş bir oyuncu" olduğunu söyledi.

Real Madrid'in Cumartesi günü Getafe'yi 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren Bale, Şubat 2020'den bu yana Santiago Bernabeu çimlerine ilk kez ayak bastı.

Oyuna girerken ıslıklanan Galli yıldızın gördüğü tavır, takımın bir diğer tecrübeli ismi Casemiro'nun tepkisini çekti.

Ne söyledi?

Son dokuz yılda Real Madrid formasıyla iki La Liga şampiyonluğu (2017, 2020) yaşayan ve dört kez Şampiyonlar Ligi kupasını (2014, 2016, 2017, 2018) kaldıran Bale, 106 gol ve 67 asist üretti.

Ancak son yıllarda düşen performansı ve sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Bale'ın önümüzdeki yaz kontratının bitmesiyle kulüpten ayrılması bekleniyor.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Casemiro, Bale'a sahip çıktı.

"Bir oyuncu ıslıklanıyorsa, tüm takım ıslıklanıyor demektir. Bunu kabul edemem."

"Ona destek olmalıyız. Bale'ın ıslıklanmasından rahatsız oldum, çünkü o kulüp tarihine geçmiş bir oyuncu."

"Bir oyuncuyu bu şekilde ıslıklamak kulüp tarihine saygısızlık. Bu işte hep birlikteyiz."

"Bernabeu'dan tüylerimi diken diken edecek bir destek bekliyorum. Taraftarın desteğine güveniyoruz."

Casemiro'dan Benzema yorumu

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, eşleşmenin ilk ayağında 3-1 mağlup ettiği Chelsea'yi konuk edecek.

Stamford Bridge'te yaptığı hat-trick'le takımını tur için avantajlı konuma taşıyan Fransız oyuncu, bu sezon attığı gol sayısını da 37'ye çıkarmıştı.

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Benzema'nın kariyerinin zirvesine çıktığını söyleyen Casemiro, buna karşın Fransız yıldızın soyunma odasındaki tavırlarının değişmediğini belirtliyor.

"Karim'le ilgili değişen tek şey attığı gollerin sayısı."

"Golcülüğünü bir üst seviyeye taşıdı. Ama oyun tarzı ve bizimle olan iletişimi hala eskisi gibi."

"Antrenmanlarda kalitesini yakından görüyoruz. O, kulüp tarihinin bir parçası. Oynadığı futbolun tadını çıkarmalıyız. Takımın çok önemli bir parçası olmaya devam edecek."