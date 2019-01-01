Real Madrid

Casemiro: Eden Hazard elinden geleni yapıyor; ama futbol golle alakalı bir oyun

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'deki yeni takım arkadaşının dünyanın en iyi oyuncularından biri olsa da uyum sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haziran ayında Chelsea'den 100 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, yeni takımında henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.

Hazard'ın takım arkadaşı Casemiro'ya göre Belçikalı yıldız hâlâ bir adaptasyon döneminin içinde.

Marca' ya konuşan Casemiro, "Hazard elinden geleni yapıyor; ancak futbol golle alakalı bir oyun" yorumunu yaptı.

Editörün Seçtikleri

Buna karşın Belçikalı oyuncunun zamana ihtiyacını olduğunu da kaydeden Casemiro, "Hazard'ın dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında bulunduğunu ve uyum sürecinin normal olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kapat