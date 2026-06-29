Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Casemiro, Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı… Sano ise Asya’nın yıldızlarının başaramadığını başardı

Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
Dünya Kupası
Casemiro
K. Sano
Brezilya
Japonya
ABD

Houston olağanüstü bir geceye sahne oluyor

Brezilyalı Casemiro, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında bu Pazartesi akşamı Houston Stadyumu’nda Japonya’nın kalesini havalandırarak Dünya Kupası tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

Japonya milli takımı, 29. dakikada Kaishu Sano'nun muhteşem bireysel çabasıyla skoru açtı. Sano, Casemiro'yu çalımladıktan sonra ceza sahası dışından güçlü bir şut çekti ve top, kaleci Alisson Becker'in sağ köşesine yerleşti.

Brezilya Milli Takımı ise 56. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Samba ekibinden bir oyuncunun sol kanattan yaptığı isabetli ortayı alan Casemiro, topu ağlara sert bir vuruşla göndererek ülkesinin beraberlik golünü kaydetti.

"Squawka" istatistik ağına göre, Casemiro, "34 yıl 126 gün" yaşında Brezilya milli takımı adına Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu. Onu, "34 yıl 137 gün" yaşında gol atan Bebeto izliyor. Tiago Silva ise "33 yıl 278 gün" yaşındayken gol atarak üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, “Opta” istatistik ağı, Alman Mainz kulübünün oyuncusu Kaishu Sano’nun ilk uluslararası golünü attığını ve Dünya Kupası finalleri tarihinde penaltı alanı dışından ve açık oyundan Brezilya’nın kalesini sarsan ilk Asyalı oyuncu olduğunu belirtti.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
team-logo
BLN
BLN
Reklam