Casemiro'dan Neymar'a: "PSG onu istemiyorsa Real Madrid istiyor"

Neymar'ın Brezilya milli takımından yakın arkadaşı Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, çıkan haberler üzerine Neymar'ı savundu.

Neymar, Paris Saint-Germain'in bu yaz kendisini satmaya açık olduğuna dair haberlere rağmen kalitesini kimseye kanıtlamak zorunda olmadığını açıkladı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre ise PSG, Brezilyalı yıldız için gelen 'doğru' teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Ancak Neymar, yakın zamanda takımdan ayrılmak istemediği konusunda ısrar etti ve Cumartesi günü bu mesajı yineledi.

Kulübün, kendisini zorla takımdan ayırma niyetini doğrudan kendisine bildirmediğini de sözlerine ekledi.

Neymar, geleceği hakkında ne dedi?

Neymar gazetecilere şunları söyledi: "Kulüpte kalmak istiyorum. Hala birkaç yıllık sözleşmem var.

"Şimdiye kadar kulüp bana [gitmemi istemekle ilgili] böyle bir şey söylemedi.

"Kimseye kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. İnsanlar beni tanıyor, kim olduğumu, sahada nasıl davrandığımı, oyunumun ne olduğunu biliyor.

"Kendimi kanıtlamama gerek yok. Mutlu olmak için futbol oynamam gerekiyor. İnsanlar çok konuşuyor. Çok konuşuyorlar çünkü başka bir şey yapamıyorlar."

Casemiro'nun yorumları

Neymar'ın Brezilya milli takımından yakın arkadaşı Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, çıkan haberler üzerine Neymar'ı savundu.

SporTV'ye verdiği demeçte, "Neymar dünyadaki herhangi bir takımda oynayabilir" dedi. "PSG onu istemiyorsa, Real Madrid onu istiyor. Tamam mı?"

Galtier, Neymar'ın geleceğinden emin değil

PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier, kulübe geldikten kısa bir süre sonra 30 yaşındaki oyuncunun Fransa'nın başkentinde kalmasını istediğini söyledi.

Ancak, durumla ilgili hala ayrılabileceğini öne sürdü.

Galtier, "Şu andan itibaren transfer döneminin sonu arasında ne olacak bilmiyorum" dedi.

"Onunla bu konuda kişisel bir görüşmem olmadı. Ancak kendisi ve PSG'deki durumu hakkında söylenebilecek hiçbir şeyden rahatsız görünmüyor."

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