Casemiro: Busquets, Barça'nın en önemli oyuncusu

Real Madridli futbolcuya göre Lionel Messi'yle birlikte Barcelona'nın en önemli oyuncusu Sergio Busquets.

'in orta saha oyuncusu Casemiro, Barcelonalı Sergio Busquets'e hakkını teslim etti.

2008'de Pep Guardiola tarafından ilk 11'e monte edilmesinden bu yana Katalan devinin en istikrarlı oyuncularından biri olan Busquets, Barça formasıyla 555 maça çıktı.

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Geride bıraktığımız günlerde Casemiro'yu öven ve Brezilyalı futbolcunun oyun tarzını yakından incelediğini belirten Busquets'e Real Madridli meslektaşından karşı övgü geldi.

Mundo Deportivo'ya konuşan Casemiro, "Messi'yle birlikte 'nın en önemli oyuncusu Busquets. Messi'den, Suarez'den, Neymar'dan bahsediyoruz ama benim için en önemlisi Busquets. Xavi'yi ve Andres Iniesta'yı konuşuyoruz ama asıl zor işleri Busquets yapıyor. En iyi defansif orta saha oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

Busquets son 10 sezonun her birinde en az 45 maça çıktı.