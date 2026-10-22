Wydad fazla sabretmedi. Portekizli Paulo Sergio dönemine perde indirmek için yalnızca 4 hafta yetti; felaket niteliğindeki başlangıç, kırmızılı takımı erkenden şampiyonluk hesaplarının dışına itmiş ve Muhammed V Kompleksi'nde taraftarlarının öfkesini alevlendirmişti.

Wydad Athletic Club, bugün perşembe günü, 2026-2027 sezonu profesyonel liginin başlamasının üzerinden yalnızca 4 hafta geçtikten sonra Portekizli teknik direktörü Paulo Sergio ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Wydad, yeni sezona tek bir şiar ile girmişti: şampiyonluk kürsülerine geri dönmek. Ancak hayal, daha ilk haftadan acı bir gerçekle çarpıştı; takım Wydad Temara karşısında 3-1'lik çarpıcı bir mağlubiyet aldı.

Olumsuz sonuçlar dizisi devam etti; takım ilk dört maçta yalnızca bir galibiyet elde ederken bir mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. Böylece olası 12 puanın yalnızca 5'ini toplayarak Wydad çapında bir kulübün hedeflerine yakışmayan bir tablo ortaya koydu.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı resmi açıklamada, "Portekizli teknik direktör Paulo Sergio ile ilişkiyi sona erdirmek ve iki tarafı bir araya getiren sözleşmeyi karşılıklı rıza ile feshetmek üzere bir anlaşmaya varıldığını" doğruladı ve teknik direktöre teknik kadronun başında geçirdiği dönem için teşekkür etti.

Görevden alma kararı, geçtiğimiz pazar günü Kazablanka'daki Muhammed V Kompleksi'nde Amal Tiznit karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin hemen ardından geldi; bu sonuç Wydad taraftarlarının öfkesini patlattı.

Kazablanka düğümü: Kendi sahasında galibiyet yok

Sergio döneminin çarpıcı çelişkisi, kendi sahasında hiçbir galibiyet elde edememesiydi. Wydad'ın Kazablanka'da ağırladığı üç maçta takım Wydad Temara karşısında yenildi, Mekne kulübü ve Amal Tiznit karşısında berabere kaldı; tek galibiyetini ise deplasmanda Difaa El Jadida karşısında aldı.

Tarihi kalesinde galibiyet elde edememesi, Portekizli teknik direktörün sonunu getiren bardağı taşıran damla oldu ve yönetim üzerindeki baskıyı artırdı.

Böylece Paulo Sergio, geçen sezondan bu yana Wydad'ın başında birbiri ardına görev yapan uzun teknik direktör listesine katıldı. Bu listede Emin Benhaşim, Patrice Carteron, Mohamed Benchrifa ve Adil Hermach gibi isimler bulunuyor; bu tablo takımın yaşadığı teknik istikrarsızlığı yansıtıyor.

Sıradaki isim Nabi

Fas basınındaki haberler, Wydad yönetiminin daha önce Mısır'ın İsmaili takımını çalıştıran Tunuslu teknik direktör Nasreddin Nabi ile Fas ekibini önümüzdeki dönemde çalıştırması konusunda anlaşmaya vardığını ortaya koydu. Transferin resmi açıklamasının önümüzdeki birkaç saat içinde yapılması bekleniyor; böylece Nabi, Fas liginde yeni ve heyecan verici bir deneyime adım atacak.



