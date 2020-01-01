Trabzonspor

CAS, Trabzonspor kararını ne zaman açıklayacak?

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Trabzonspor'un Avrupa kupalarından aldığı 1 yıl men kararına ilişkin itirazı, bugün CAS'ta görüşüldü.

UEFA, 2019 yılındaki mali tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Trabzonspor'u 1 yıl Avrupa kupalarından men etmiş, bordo-mavililer de soluğu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) almıştı.

Salgın nedeniyle video konferans şeklinde gerçekleşen ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı duruşma sona erdi.

CAS'ın bordo-mavili kulübün itirazına ilişkin kararını iki hafta sonra açıklayacağı gelen haberler arasında. 

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