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Senegal, en yüksek spor yargı organı CAS'a yaptığı itirazı kazandı. İtiraz, son Afrika Kupası finalinin sonucuyla ilgiliydi. Böylece Senegal, bu yılın başlarında Fas'a karşı oynanan tartışmalı finalin galibi olarak yeniden tescil edildi.

Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etti. İtiraz, "2025 Fas Afrika Uluslar Kupası" finaliyle ilgili olarak Afrika Futbol Konfederasyonu'na ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na karşı yapılmıştı.

CAF Temyiz Kurulu'nun kararı iptal edildi ve CAF Disiplin Kurulu'nun kararı yeniden yürürlüğe girdi.

Sonuç olarak 2025 Afrika Kupası finalinin sonunda ortaya çıkan sonuç onandı: Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup etti.

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Böylece Senegal yeniden resmen Afrika şampiyonu oldu. Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını oy birliğiyle kabul ederek CAF'ın geçen mart ayında 2025 Afrika Kupası finalini hükmen Fas'a kazandıran kararını bozdu. Böylece Senegal'in 18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan finalde uzatmalarda sahada elde ettiği 1-0'lık galibiyet yeniden geçerli sayıldı.

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NE OLMUŞTU?

Maça, normal sürenin sonlarında Fas lehine verilen penaltıya Senegalli oyuncuların itirazı damga vurmuştu. Tepki olarak Senegal'in oyuncuları sahayı terk etmiş, 14 dakika sonra geri dönerek maçı tamamlamıştı.

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Brahim Diaz'ın penaltı kaçırmasıyla final uzatmalara gitmiş, Senegal de burada galip gelmişti. Ancak iki ay sonra CAF Temyiz Kurulu, sahayı terk etmeyi hükmen yenilgi sebebi sayarak Fas'a 3-0'lık hükmen galibiyeti ve Afrika şampiyonluğunu vermişti.

CAS bugün bu kararı bozarak Senegal'i yeniden 2025 Afrika şampiyonu olarak tescil etti.