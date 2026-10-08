CAS oturumu belirlenen tarihten önce sona erdi: Fas ve Senegal davası ne zaman karara bağlanacak?

Fas, Senegal ve Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" arasındaki davaya ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önündeki duruşma, bugün perşembe öğleden sonra, mahkemenin genel müdürü Mathieu Reeb'in belirlediği saatten yaklaşık 15 dakika önce sona erdi.

Duruşma, bugün sabah İsviçre'nin Lozan kentindeki mahkeme merkezinde başlamıştı; Fas, Senegal ve CAF olmak üzere üç tarafın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Mahkeme müdürü, duruşmanın başlamasından önceki açıklamalarında, duruşmanın yerel saatle öğleden sonra üçe kadar (Mekke saatiyle 04.00, Rabat saatiyle 01.00) sürebileceğine işaret etmişti; ancak Fransız RMC kanalının bildirdiğine göre duruşma biraz daha erken sona erdi.

Aynı kanal, duruşmanın beklenen saatinden önce bitmesinin, üç hakemden oluşan tahkim heyetinden beklenen karara dair herhangi bir işaret taşımadığına dikkat çekti.

2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasına ilişkin yapılan itiraz hakkında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı beklenirken, davanın akıbetine dair belirsizlik sürüyor.

Fas sessizliğini koruyor

RMC'nin aktardığına göre, Fas tarafının temsilcileri duruşmanın bitmesinin ardından basına herhangi bir açıklama yapmadan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi merkezinden ayrılırken, Senegal Federasyonu Genel Sekreteri Abdoulaye Sow, "Senegal kendini iyi savundu" ifadelerini kullandı.

Tahkim heyetinin resmi kararı çıkana kadar tüm ihtimaller açık kalıyor.

Nihai karar ne zaman çıkabilir?

Uluslararası Mahkeme'nin geçtiğimiz 30 Eylül'deki önceki açıklamasına ve mahkeme müdürünün bu sabahki açıklamalarına göre, nihai kararın bugün çıkması pek muhtemel görünmüyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Genel Müdürü Mathieu Reeb, bu sabah, davadaki kararın duruşmanın bitmesinin hemen ardından çıkmayacağını, heyetin dosyayı incelemek, kararı ve hukuki gerekçelerini hazırlamak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek bunu doğruladı.

Şunları söyledi: "Hedefimiz, duruşmadan sonra kararı mümkün olan en kısa sürede açıklamaktır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kararın bugün ya da yarın çıkacağını sanmıyorum, bundan neredeyse eminim; ancak hakemler hukuki gerekçeleri içeren eksiksiz bir karar hazırlamak isterlerse, bu birkaç gün hatta birkaç hafta sürebilir."