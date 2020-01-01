CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Avrupa kupalarından iki sezon men ettiği Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak.

CAS'tan yapılan açıklamada, ile UEFA arasındaki duruşmanın video konferans yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Alınan kararın temmuzun ilk yarısında açıklanacağı, kararın duyurulacağı kesin tarihin ise sonradan belirleneceği ifade edildi.

UEFA, 14 Şubat'ta City'ye finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası verildiğini duyurmuştu. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012 - 2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı. City ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.