Spor Tahkim Mahkemesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas ile Senegal arasında yaşanan krizin çözüleceği tarihi belirleyen önemli bir açıklama yayımladı.

Senegal Milli Takımı, finalde uzatmalara giden mücadelede Fas'ı 1-0 mağlup ederek Afrika şampiyonluğunu kazanmıştı.

Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu, daha sonra Senegal oyuncularının maç sırasında ikinci yarının bitimine doğru Fas lehine verilen bir penaltı kararını protesto ederek sahadan çekilmeleri olaylarının ardından kıta şampiyonluğunu Senegal'den geri alıp Fas'a verme kararı aldı.

Duruşma, 8 Ekim Perşembe günü Lozan'daki CAS merkezinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

Mahkeme, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kararın önümüzdeki kasım ayının sonunda açıklanmasının beklendiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tahkim heyeti müzakerelerine başladı ve şu anda bunları sürdürmektedir. Spor Tahkim Mahkemesi hakemleri, gerekçeleri ve hukuki dayanakları içeren tam bir karar yayımlamaya karar verdi."

Açıklamada ayrıca şu vurgulandı: "Bu süreç birkaç hafta gerektirecek olup, mahkemenin kararının önümüzdeki ayın sonunda açıklanması bekleniyor."