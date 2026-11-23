Afrika kıtası, Afrika futbol tarihinin en tartışmalı dosyalarından birini kapatabilecek kararı yarın, salı günü bekliyor. Kaynaklar, Fas Futbol Federasyonu içinde Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu onaylayacağına dair tam bir güven olduğunu ortaya koydu.

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İspanyol Marca gazetesine göre Fas, şampiyonluğu elinde tutacağından emin. Söz konusu dava, 18 Ocak'ta oynanan Senegal-Fas Afrika Uluslar Kupası finalinden bu yana hâlâ açık. Sahada oynanan bir maç olarak başlayan final, aylarca süren bir hukuki anlaşmazlığa dönüştü.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), mart ayının ortasında şampiyonluğu, sahada Pape Gueye'nin uzatmalarda attığı golle kupayı kazanan Senegal'den alıp Fas'a verme kararı almıştı. Bu karar, Fas Futbol Federasyonu'nun yaptığı şikâyetlerin ardından geldi. Federasyon, şikâyetlerinde Senegalli oyuncuların hakem yönetiminin kendi aleyhlerine taraflı olduğunu düşünerek maçtan çekildiğine dikkat çekmişti.

CAF'ın kararı, Afrika Uluslar Kupası talimatının 82. maddesine dayanıyordu. Bu madde, "Herhangi bir takım, hangi sebeple olursa olsun, oynamayı reddederse ya da normal süre bitmeden hakemin izni olmadan sahayı terk ederse hükmen mağlup sayılır ve turnuvadan elenir" hükmünü içeriyor. Buna göre maç, otomatik olarak 3-0 Fas lehine tescil edildi.

Marca'ya konuşan dosyaya yakın bir kaynak, Spor Tahkim Mahkemesi'nin davayı aylar boyunca incelediğini ve iki tarafın sunduğu tüm savunmaları değerlendirdiğini söyledi. Kaynağa göre mahkeme, turnuvanın hukuki çerçevesine dayanarak CAF'ın kararını onaylama yönünde ilerliyor. Bu da şampiyonluğun Fas'ta kalması anlamına geliyor.

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Aynı yetkili, Fas Futbol Federasyonu yöneticilerinin sızan bilgiye temkinli yaklaştığını, ancak hukuki pozisyonlarının güçlü olduğunu düşündüklerini ekledi. Federasyona göre rakibin sahadan çekilmesi, Senegal'in asıl amacı hakem kararlarını protesto etmek olsa bile göz ardı edilemeyecek açık bir talimat ihlali.

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Beklendiği gibi Senegal, şampiyonluğu korumak için dava açtı ve kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. Senegal Futbol Federasyonu, "Bu karar adaletsiz, emsalsiz ve kabul edilemez" açıklamasını yaparak oyuncularının sahada kazandığı şampiyonluktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Senegal, geçtiğimiz aylarda Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuyla duyduğu gururu dünyaya göstermeye özen gösterdi ve madalyalarını gururla sergiledi. Bu, kendisini turnuvanın meşru şampiyonu olarak gördüğü ve şampiyonluğun idari bir kararla elinden alınmasını kabul etmeyeceği yönünde açık bir mesajdı.

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Diğer kaynaklar ise beklenen kararın, sonucu ne olursa olsun, kıtada büyük tartışmalara yol açacağını belirtti. Zira dava, sportif boyutu aşarak maçlardan çekilme durumlarının nasıl ele alınacağı, hakem kararlarına itirazın sınırları ve müsabakaların dürüstlüğünün korunması gibi hukuki ve etik bir boyut kazandı.

Beklentiler doğru çıkar ve Fas'ın şampiyonluğu onaylanırsa Brahim Díaz, geçen sezon kupa kazanan tek Real Madrid oyuncusu olmanın gururunu yaşamaya devam edecek. Bu ayrıntı, söz konusu şampiyonluğun Fas Milli Takımı ve oyuncuları için taşıdığı sembolik önemin büyüklüğünü yansıtıyor.

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Öte yandan karar, yeni bir tartışma döneminin de kapısını aralayacak. Senegal ya kararı kabul edip başka hukuki yollar arayacak ya da taraftarları ve yöneticileri, Afrika Uluslar Kupası'nın gelecek turnuvalarında benzer bir senaryonun yaşanmaması için turnuva talimatının gözden geçirilmesini talep edecek.

Yarın resmi olarak açıklanana kadar bu davada tek belirleyici unsur, Spor Tahkim Mahkemesi'nin resmi kararı olmaya devam ediyor. Şu an konuşulanlar, basına sızan bilgiler ve kaynakların görüşlerinden ibaret. Afrika'nın şampiyonunun kim olduğunu kesin olarak belirleyecek olan ise spor yargısının son sözü olacak.