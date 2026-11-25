Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Fas'tan alıp Senegal'e verme kararı, Fas Krallığı'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kıta turnuvasının finalinde yaşanan olaylar organizasyon ve güvenlik önlemleri konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Bu durum, İspanya Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'nın en önemli maçına ev sahipliği yapma konusundaki iyimserliğini artırdı.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Futbol Federasyonu yetkilileri, geçtiğimiz 18 Ocak'ta Fas'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşananların, FIFA'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadı seçme konusundaki hesaplarını etkileyebileceğini düşünüyor. Özellikle Fas ile İspanya arasındaki ev sahipliği yarışının sürdüğü bir dönemde bu gelişme daha da önem kazanıyor.

Ancak İspanya'daki iyimserlik yalnızca Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği hukuki karara bağlı değil ; aynı zamanda Rabat'taki finalde yaşanan olaylara da dayanıyor. Turnuva tarihinin en tartışmalı maçlarından birine dönüşen bu karşılaşmada Senegalli oyuncular, normal sürenin son dakikalarında Fas lehine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk etmişti.

Senegalli oyuncular on dakikadan uzun süre sahadan uzak kaldıktan sonra maçı tamamlamak için geri döndü. Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın kullandığı penaltıyı kaleci Edouard Mendy kurtardı. Ardından Pape Gueye uzatmalarda Senegal'in galibiyet golünü attı ve karşılaşma Senegal'in 1-0'lık zaferiyle sona erdi.

Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal'in sahada elde ettiği galibiyeti yeniden tanımış olsa da maç sırasında yaşananları göz ardı etmedi. Mahkeme, oyuncuların sahayı terk etmesini kurallara aykırı bir davranış olarak değerlendirirken, hakemin oyunu yeniden başlatma kararının yetkisi dahilinde olduğunu ve dolayısıyla karşılaşmanın sonucunun iptal edilemeyeceğini vurguladı.

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Tartışmalı görüntüler Senegalli oyuncuların protestosuyla sınırlı kalmadı, tribünlere ve saha çevresine de yayıldı. Bazı Senegalli taraftarlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Ortaya çıkan kaos ortamı, final maçındaki organizasyon ve güvenlik önlemleri hakkında soru işaretleri doğurdu.

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Geniş çapta yayılan en dikkat çekici görüntülerden biri de Edouard Mendy'nin havlusuyla ilgili yaşanan olaydı. Görüntülerde, Senegal'in yedek kalecisinin, Mendy'nin eldivenlerini kurulamak için kullandığı havluyu Faslı top toplayıcıların ele geçirme girişimlerine karşı korumaya çalıştığı görüldü. Bu durum, yedek kalecinin olayın tekrarlanmasını önlemek için bizzat müdahale etmesine yol açtı.

Bu görüntüler, Fas'ın büyük futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapmasına dair süren tartışmanın bir parçası haline geldi. Krallık, 2030 Dünya Kupası'na İspanya ve Portekiz ile birlikte ortak ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üç ülke ise Dünya Kupası'nın en önemli organizasyon dosyalarından biri olan finale ev sahipliği yapmak için yarışıyor.

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Habere göre İspanya Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını iyimserlikle karşıladı. Federasyon, Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olayların, özellikle güvenlik güvenceleri ve bu büyüklükte bir maçı organize etme kapasitesi açısından, Fas'ın Dünya Kupası finaline ev sahipliği dosyasının değerlendirilmesini etkileyebileceği görüşünde.

Bu gelişme, FIFA'nın 2030 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmaya aday stadyumları inceleme çalışmalarıyla aynı döneme denk geliyor. Bir FIFA heyeti, final maçına ev sahipliği için rekabetin yaşanacağı turnuvaya yönelik süren hazırlıklar kapsamında, hazırlıkları ve altyapıyı değerlendirmek üzere Fas'taki spor tesislerini ziyaret ediyor.

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FIFA heyetinin ziyareti, Fas'ın 2030 Dünya Kupası finali için en güçlü seçeneği olan ve inşaatı süren Hassan II Stadı'nın bulunduğu Kazablanka'da başladı. Fas'ın karşısında ise finale ev sahipliği yapmak için Santiago Bernabeu ya da Camp Nou'yu öne süren İspanya'nın hedefleri bulunuyor.

Böylece Spor Tahkim Mahkemesi'nin Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ilişkin kararı, 2030 Dünya Kupası finali yarışını yeniden gündeme taşıdı. İspanya Futbol Federasyonu, kıta turnuvasında yaşanan olayları Fas dosyasının hazırlık düzeyini sorgulamak için bir fırsat olarak gördü. Oysa mahkemenin kararı hukuki açıdan yalnızca maçın sonucu ve şampiyonluk konusundaki anlaşmazlığı çözmekle sınırlıydı; Fas'ın organizasyon kapasitesi ya da Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yeterliliği hakkında herhangi bir hüküm içermiyordu.