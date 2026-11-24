Fas Milli Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki tarihinin en iyi başarısı kısa ömürlü bir anıya dönüşebilir. Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu davası, Fas'ı dünya sıralamasında üç basamak kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı. Bu gelişme, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla Senegal lehine sonuçlanan hukuki anlaşmazlığın yeni bir yansıması oldu.

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Senegal, final maçında Fas lehine verilen penaltı kararına itiraz etmiş, maçı tamamlamayı reddederek sahayı terk etmişti. Hakem Jean-Jacques Ndala ise karşılaşmayı iptal etmedi. Senegalli oyuncular yaklaşık çeyrek saat sonra sahaya döndü ve maç yeniden başladı. Brahim Díaz penaltıyı kaçırdı, ardından Senegal son anlarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

CAS, iki takımın sahaya dönüp oyuna devam etmeye hazır olduklarını göstermesinin ardından maçın yeniden başlatılması kararının hakemin münhasır yetkisinde olduğuna hükmetti. Mahkemeye göre 82. ve 84. maddeler, hakemin maçı kesin olarak durdurmaya karar verdiği durumlarla ilgiliydi ve söz konusu karşılaşmada böyle bir durum yaşanmadı.

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Senegal merkezli "Wiwsport" sitesinin haberine göre Fas, FIFA sıralamasındaki puanlarından 18'ini kaybedebilir. Bu puanlar, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun hesaba katılmasıyla elde edilmişti. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bugün, salı günü, CAF Temyiz Kurulu'nun Fas'a hükmen 3-0 galibiyet veren kararını bozarak şampiyonluğu Senegal'e geri verdi.

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Fas Milli Takımı, 1809,37 puanla dünya beşinciliğine yükselerek eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı. Önceki sıralamada yedinci olan takım iki basamak birden yükseldi.

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Fas böylece 1801,28 puanla altıncı sıradaki Portekiz'i ve 1800,91 puanla yedinci sıradaki Brezilya'yı geride bıraktı. Bu sıraya ulaşan ilk Arap milli takımı olan Fas, Nijerya'nın Nisan 1994'te elde ettiği en iyi Afrika sıralamasını da egale etti.

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Senegal sitesinin aktardığı hesaplamalara göre Fas'ın 18 puanının silinmesi, toplam puanını 1791,37'ye düşürecek ve takım Portekiz ile Brezilya'nın gerisinde dünya sekizinciliğine gerileyecek. Fas yine de şu anda 1790,37 puanla sekizinci sırada bulunan Belçika'nın bir puan önünde kalmaya devam edecek.

Öte yandan bu hesaplamalarda Senegal'in sıralaması değişmeyecek ve Senegal 1655,34 puanla dünya on sekizinciliğini koruyacak. Puan silme işleminin uygulanması ise şimdilik FIFA tarafından açıklanmış bir karar değil, mahkeme kararının olası sonuçlarına bağlı bir varsayım olarak kalıyor.

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Fas'ın bu yükselişi, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ardından başlayan istikrarlı bir çıkışın ürünü. Turnuva öncesinde dünya 22.'si olan Fas, yarı finale yükselmesinin ardından 11. sıraya sıçradı. Sonrasında 2024'ü tamamladığı 14. sıranın gerisine hiç düşmeyen takım, 2025'in sonunda yeniden 11. sıraya döndü ve Ocak 2026'da sekizinci sıraya ulaştı. Bu, takımın onuncu sırada yer aldığı Nisan 1998'den bu yana bir ilkti. Fas, bu kasım ayında ise beşinci sıraya kadar yükseldi.

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