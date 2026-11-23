Bugün yayımlanan bir haber, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 54 üye federasyonun temsilcileri ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla gerçekleştirilen Afrika Futbol Konfederasyonu Genel Kurulu'nun perde arkasını ortaya koydu.

Reklam

"AS" gazetesinin haberine göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino bu hafta Afrika Futbol Konfederasyonu Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda FIFA başkanlığı için Avrupa'nın adayı olan Fransız Philippe Diallo da hazır bulundu.

Infantino, 54 Afrika federasyonuna sağlanan finansmanı önemli ölçüde artırma sözü verdi. Kongreyi kapatan alkış oybirliğiyle geldi, hatta nereye bakacağını bilemeyen Diallo için şaşırtıcıydı. Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe de kamuoyu önünde "Infantino'ya desteğimizi teyit ediyoruz" açıklamasını yaptı. En ufak bir şüphe yoktu.

Fouzi Lekjaa, Ahmed Yahya, Augustin Senghor, Motsepe'nin kendisi ve elbette Infantino. Bu isimlerin hepsi, Afrika futbolunu sayı ve yatırım bakımından Avrupa futboluyla rekabet edebilecek seviyeye taşımaya katkı sağladı.

"Her federasyona bir oy" esasına dayanan seçim sistemi, Afrika'daki herhangi bir ülkeyi Avrupa'daki herhangi bir ülkeyle aynı seviyeye koyuyor. FIFA'nın desteğini arkasına alan Afrika, bugün alınan pek çok futbol kararında inisiyatifi elinde tutuyor.

Reklam Reklam

Afrika, daha fazla kontenjanı garanti altına almak için daha çok milli takımın yer aldığı bir Dünya Kupası talep etti ve istediğini aldı. Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini istedi, bu da gerçekleşecek. 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na her yıl ya da FIFA'nın on yıllardır düzenlediği en önemli kongreye ev sahipliği yapmayı talep etti ve bu talepler de karşılandı.

Related Topics

Tek sebep bu olsa bile, Afrika lobisinin (Trump ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle) 2030 Dünya Kupası finali için sözü verilmiş olan ve mantıklı da görünen Santiago Bernabeu tercihini zorlaştırdığı hissi sürüyor.

Bunun sonucunda Avrupa Futbol Birliği (UEFA), Infantino'ya Afrika üzerinden rakip olması için Diallo'yu seçti. Senegalli bir boksörün oğlu olan Diallo, en azından Fransızca konuşanların oylarını toplayabilecek kapasiteye sahip.

Reklam

Bu hafta tek bir faktör onların lehine işleyebilir: Spor Tahkim Mahkemesi'nin Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili vereceği karar. Senegal'e kupa verilmez ve Fas şampiyon olarak kalırsa, Afrika içindeki bölünme Avrupa için kusursuz bir fırsat olacak.

Hatta Afrika'nın kendisi bile Fas'ın gücünü ve hırsını birer tehlike olarak görecek. Aksi takdirde, sıradaki hedefleri açık görünüyor: 2030 Dünya Kupası finali.

Reklam

Santiago Bernabeu'nun yanı sıra Barcelona stadı ve Fas'ta inşaatı hâlâ süren Hassan II Stadı, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya aday üç stat arasında yer alıyor.

Rekabet özellikle, finalin Hassan II Stadı'nda oynanmasını isteyen Fas ile Santiago Bernabeu ve Barcelona stadı olmak üzere iki seçeneği bulunan İspanya arasında öne çıkıyor.

Reklam

Finale ev sahipliği yapacak stada ilişkin nihai kararın yalnızca FIFA'nın yetkisinde olacağını belirtmek gerekiyor. Statlara yapılan bu özel ziyaretler ise her stadın artılarının ve eksilerinin, maça ev sahipliği yapabilme kapasitesinin değerlendirilmesinde belirleyici bir etken oluşturuyor.