Spor Tahkim Mahkemesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin tartışmaya, hakemin saha içindeki yetkisiyle ilgili hukuki gerekçelere dayanarak son noktayı koydu.

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Senegal Milli Takımı, geçtiğimiz 18 Ocak'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta kupayı kazanmıştı. Olağanüstü olaylara sahne olan karşılaşmada Senegalli oyuncular, son dakikalarda Fas lehine verilen penaltıyı protesto ederek 14 dakika boyunca sahayı terk etmiş, ardından maçı tamamlamak için geri dönmüş, penaltıyı kurtarmış ve uzatma bölümünde galibiyet golünü atmıştı.

Maçın ardından Fas tarafı sonuca itiraz etti ancak ilk itirazı sonuç vermedi. Daha sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, turnuva talimatının 82. maddesine dayanarak maçın sonucunu iptal etti ve Senegal'i çekilmiş ve hükmen mağlup saydı. Çekilme, oynamayı reddetme ya da maç bitmeden hakemin izni olmadan sahayı terk etme durumlarını düzenleyen madde şöyle diyor: "Bir takım herhangi bir nedenle müsabakadan çekilirse, maça gelmezse, oynamayı reddederse veya resmi maçın bitiminden önce hakemin izni olmadan sahayı terk ederse, mağlup sayılacak ve mevcut müsabakadan kesin olarak ihraç edilecektir."

Söz konusu madde, bir takımın herhangi bir nedenle çekilmesi, maça gelmemesi, oynamayı reddetmesi ya da normal süre bitmeden hakemin onayını almadan sahayı terk etmesi halinde mağlup sayılmasını ve müsabakadan kesin olarak ihraç edilmesini öngörüyor. Temyiz Kurulu'nun Fas'a hükmen galibiyet veren önceki kararı da bu hukuki dayanağa yaslanıyordu.

Ancak Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal'in itirazının ardından kararı yeniden inceledi ve hakemin hukuki bir hata yapmadığı sonucuna vardı. Bu sonuç, davanın özüyle, yani maçta yaşanan olayların ele alınışı ve oyuncuların sahaya dönmesinin ardından oyunun yeniden başlatılması da dahil olmak üzere hakemin maçı yönetirken aldığı kararlarla doğrudan bağlantılı.

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Senegal'e kupayı geri veren ve bugün, salı günü açıklanan kararın ardından kısa bir yorum yapan CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Reuters ajansına şunları söyledi: "Spor Tahkim Mahkemesi paneli, hakemin herhangi bir hukuki hata yapmadığı sonucuna vardı."

Kararın gerekçesine göre, Afrika temyiz kurulunun kararı artık geçerliliğini yitirdi. Mahkeme, Senegal'in çekilmiş sayılmasına yol açan cezayı iptal etti ve Senegal Milli Takımı'nın sahada kazandığı maçın sonucunun geçerli olduğunu onayladı. Böylece finalden bu yana yaklaşık on ay süren hukuki anlaşmazlık sona erdi.

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Mahkemenin kararı, maçtaki olaylara ilişkin hakem kararlarına saygı gösterilmesinin önemini yeniden vurgularken, yargı organlarının yetki alanı sınırları içinde hukuki hesap sorma kapısını da açık bırakıyor. Bu da Rabat finalinde yaşananları, hakemin yetkisi ve maç sırasında oyuncu protestolarının nasıl ele alınacağı konusundaki daha geniş bir tartışmanın parçası haline getiriyor.

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