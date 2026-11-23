Fas ile Senegal arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin akıbetine ilişkin tartışmalar, maçın Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararıyla yeniden oynanabileceğine dair haberlerin dolaşmasıyla birlikte giderek büyüyor.

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Ancak Fas gazetesi "Al Mountakhab"ın aktardığına göre, Fas dosyasına ilişkin hukuki bir değerlendirme bu senaryoyu olası görmedi ve mahkemenin verebileceği kararların niteliğini ortaya koydu.

Gazete, davayı yakından bilen ve Fas hukuk heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, finalin tekrarlanmasına hükmedilebileceği yönündeki konuşmaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin yetki alanının niteliğiyle çeliştiğini aktardı. Kaynağa göre mahkemenin rolü, itiraz edilen kararın hukuka uygunluğunu incelemekle sınırlı; onun yerine alternatif bir karar oluşturmak ise bu rolün kapsamında değil.

Kaynak, Fas tarafının duruşmalarda güçlü olarak nitelendirdiği savunmalar sunduğunu ve bu savunmaların, Senegal Milli Takımı'nın sahayı tamamen terk ettiğini belgeleyen yeni görüntü kayıtlarıyla desteklendiğini açıkladı. Bu savunmalar, Afrika Futbol Konfederasyonu İtiraz Kurulu'nun final maçına ilişkin kararına yapılan itiraz kapsamında sunuldu.

Bununla birlikte kaynak, bu delillerin sunulmasının davanın önceden Fas lehine sonuçlandığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Senegal Futbol Federasyonu'nun da mahkeme önünde kendi savunmasını yaptığına dikkat çeken kaynak, nihai kararın duruşmaların sona ermesi ve hukuki müzakerelerin tamamlanmasının ardından hakem heyetinin yetkisinde olduğunu vurguladı.

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Kaynak ayrıca beklenen kararın içeriğine dair dolaşan sızıntılara kapılmamak gerektiği konusunda uyardı. Spor Tahkim Mahkemesi'nin müzakerelerine uygulanan sıkı gizlilik ve kararın içeriği hakkında resmen açıklanmadan önce kesin bir şey söylemenin mümkün olmaması nedeniyle bu sızıntıların güvenilir bilgilere dayanmadığını belirtti.

Fas gazetesinin aktardığı hukuki açıklamalara göre mahkemenin önünde bu davada iki temel seçenek bulunuyor: Birincisi, Senegal Milli Takımı'nı 3-0 mağlup sayarak şampiyonluğu Fas'a veren Afrika Futbol Konfederasyonu İtiraz Kurulu kararını onaylamak; ikincisi ise bu kararı iptal ederek Senegal'in galibiyetiyle sonuçlanan, sahada alınan skora geri dönmek.

Bu değerlendirmeye göre maçın ister tarafsız sahada ister iç saha-deplasman usulüyle yeniden oynanması senaryosu, mahkemenin bu davadaki yargı yetkisi çerçevesinde masadaki kararlar arasında yer almıyor.