CAS, Fas ile Senegal arasındaki final maçına ilişkin nihai karar hakkındaki tartışmayı sonlandırdı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), birkaç gündür sosyal medyada yaygınlaşan 2025 Afrika Uluslar Kupası Finali’nin Fas’ta oynanacağına dair sayısız söylentiye son verdi.

Fransız "Foot Mercato" ağının Senegalli RTS kanalından aktardığına göre, mahkeme resmi bir açıklamada, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a karşı Senegal lehine herhangi bir karar vermediğini yalanladı ve işlemlerin halen devam ettiğini, şu ana kadar herhangi bir kararın verilmediğini vurguladı.

Bu açıklama, hafta sonu boyunca yayılan ve Senegal lehine nihai bir kararın alındığı izlenimini veren asılsız iddiaları ve yanıltıcı bilgileri sonlandırıyor.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), açıklamasında kamuoyunu internette dolaşan gayri resmi belgelere güvenmemeleri konusunda uyarıyor ve kararın öngörülen şekilde açıklanana kadar davanın halen incelenmekte olduğunu vurguluyor.

Son günlerde, Spor Tahkim Mahkemesi’nin Senegal milli takımının Fas’ın yerine 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanma hakkını onayladığına dair söylentiler yayılmış, ancak bu iddia baştan sona yalanlanmıştır.

Senegal milli takımı, geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası final maçında Fas’ı 1-0 mağlup etmişti, ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), iki ay sonra Senegal'den şampiyonluğu geri alıp Fas'a verdi; bunun gerekçesi, normal sürenin son dakikalarında Atlas Aslanları lehine bir penaltı kararı verilmesi üzerine Teranga Aslanları oyuncularının sahadan çekilmesiydi.

Senegal Futbol Federasyonu, şampiyonluğu geri almak için Spor Tahkim Mahkemesi’ne şikayette bulundu, ancak bu konuda henüz resmi bir karar verilmedi.











