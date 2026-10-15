Son saatlerde sosyal medya hesaplarında, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" logosunu taşıyan ve Afrika Uluslar Kupası unvanının Fas'ın aleyhine Senegal Milli Takımı'na verilmesine dair bir karar çıktığını öne süren bir belge dolaşıma girdi. Bu gelişme, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın akıbeti konusunda geniş bir tartışma başlattı.

Ancak Senegal'in "Seni News" sitesine göre belge sahte olup, mahkeme şu ana dek davada herhangi bir resmî kararın çıktığını duyurmadı.

Dolaşıma giren belge, İsviçre'nin Lozan kentinden gönderilmiş resmî bir açıklama biçiminde ve mahkemenin "dosyayı derinlemesine inceledikten sonra", Senegal Milli Takımı'nın şampiyonluk için gerekli "tüm sportif, organizasyonel ve etik koşulları" yerine getirdiği gerekçesiyle Afrika Uluslar Kupası unvanını bu takıma verme kararı aldığını iddia ediyor.

Belge ayrıca Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika şampiyonu unvanının sahibi olarak tanındığını öne sürüyor ve milli takıma, teknik ekibine ve Senegal halkına yönelik bir tebrik mesajı içeriyor. Dolaşımdaki nüshaya, doğru olmadığına işaret etmek üzere daha sonra "yalan haber" ifadesi eklendi.

Senegal'in şampiyonluk belgesinin sahteliğini ortaya koyan hatalar

Belgede, doğru olmadığını gösteren birçok açık işaret bulunuyor. Bunların en dikkat çekeni, turnuvanın "Afrika Uluslar Kupası 2026" adıyla anılması. Oysa anlaşmazlığa konu olan final maçı 2025 edisyonuna ait ve 18 Ocak 2026'da Fas'ın başkenti Rabat'ta oynandı.

Belgede ayrıca, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi önünde itiraza konu olan Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"a hiçbir atıf yer almıyor; dava numarası ya da söz konusu iddia edilen kararın hangi temele dayandığını açıklayan herhangi bir hukuki gerekçe de bulunmuyor.

Dolaşıma giren belgede yer alanın aksine, spor tahkim kararları önlerine gelen itirazı ve bunun hukuki sebeplerini ele alır; yalnızca kazananın adını ilan etmek ve ona tebriklerini sunmakla sınırlı kalmaz.

Belgede kullanılan üslup da güvenilirliği konusunda kuşku yaratıyor; zira anlaşmazlığın taraflarından birine ve halkına yöneltilen tebrik ifadeleri ya da "etik" koşulların yerine getirilmesinden söz edilmesi, bir spor yargı organından çıkan kararların alışılmış ifade tarzıyla bağdaşmıyor.

Söylentiler zincirinde yeni bir sahte belge

Senegal ile Fas arasındaki anlaşmazlıkla ilgili olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne atfedilen sahte belgelerin yayılması ilk kez yaşanmıyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarında, tarihleri ve ifadeleri farklılaşan, davanın Senegal lehine sonuçlandığını öne süren birçok belge dolaşıma girmiş; bunların bazıları resmî bir görünüm kazandırmak amacıyla mahkemenin görsel kimliğine ait unsurlardan yararlanmıştı.

Önceki belgelerden birinde yanlış bir dava numarası yer alıyordu; oysa Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazı mahkeme nezdinde CAS 2026/A/12295 numarasıyla kayıtlı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi bir açıklama yayımlayarak internette dolaşıma giren sahte bir belgenin doğruluğunu resmen yalanlamış ve o dönemde davada herhangi bir karar çıkmadığını vurgulamıştı.

14 Ekim tarihini taşıyan yeni belge de, hukuki süreçler devam etmesine rağmen anlaşmazlığı çoktan sonuçlanmış gibi göstermeye çalışan yanıltıcı paylaşımlar zincirinin bir parçası olarak geliyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı ne zaman açıklanacak?

Davaya ilişkin duruşma 8 Ekim'de Lozan kentinde yapıldı; ardından nihai kararın verilmesi için dava müzakereye bırakıldı.

Mahkeme şu ana dek kararın açıklanma tarihini resmen duyurmadı. Önceki raporlar, kararın önümüzdeki günlerde, muhtemelen 18 ile 22 Ekim arasında çıkabileceğine işaret ediyor; ancak bu tarih tahmini olup kesin değil.

Karar çıktığında, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin bunu resmî sitesi üzerinden ve bu amaca ayrılmış bir açıklamayla duyurması bekleniyor; ardından ilgili taraflar, yani Afrika Futbol Konfederasyonu, Fas Futbol Federasyonu ve Senegal Futbol Federasyonu bunu aktaracak.

Dolayısıyla, mahkemeden resmî bir karar çıkmadan önce Afrika Uluslar Kupası unvanının Senegal'e ya da Fas'a verildiğine dair dolaşıma giren her türlü duyuruya ihtiyatla yaklaşılmalı ve bu anlaşmazlığın nihai olarak sonuçlandığı şeklinde değerlendirilmemeli.