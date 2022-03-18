CAS, başvuruyu reddetti; Rusya, 2022 Dünya Kupası play-off'unda Polonya ile oynamayacak

Rusya, 2022 Dünya Kupası play-off'larında Polonya ile oynamayacak. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'nın rekabet yasağını dondurma başvurusunu reddetti.

FIFA ve UEFA, Başkan Vladimir Putin'in birliklerin Ukrayna'nın bölgelerini işgal etmeye başlamasının ardından Rusya'yı tüm dünya ve Avrupa yarışmalarından askıya alma kararlarını ilk başta duyurdu.

Rusya, Dünya Kupası elemeleri finalinde yer almak için Polonya ile oynayacaktı, ancak kararın ışığında yarı final askıya alındı.

Ne söylendi?

Rus Futbol Federasyonu, CAS'tan FIFA'nın kararına karşı yaptıkları itirazın sonuçlanmasına kadar askıya almanın dondurulmasını istedi, ancak şimdi Dünya Kupası'na katılma hayalleri bir başka büyük darbe aldı.

Polonya ile 24 Mart'taki play-off maçı, Cuma günü CAS tarafından yayınlanan bir bildiriyle oynanmayacak:

"Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) temyiz tahkim bölümü başkanı, Rusya Futbol Birliği'nin (FUR) CAS yargılaması süresince FIFA Konseyi'nin kararının icrasının durdurulması talebini reddetti. İtiraz edilen kararda tüm Rus takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar yarışmalara katılımını askıya almak yer alıyor.

"Buna göre, itiraz edilen karar yürürlükte kalmaya devam ediyor ve tüm Rus takımları ile kulüplerinin FIFA müsabakalarına katılımı askıya alınmaya devam ediyor. CAS tahkim işlemleri devam ediyor.

"Şu anda bir Hakem Heyeti oluşturuluyor ve taraflar yazılı görüş alışverişinde bulunuyor. Henüz bir duruşma yapılmadı."

Rusya'nın Dünya Kupası hayali paramparça

Rusya'nın daha geniş çaplı itirazı da başarısız olursa, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası'na veya diğer eleme maçlarına katılmalarına izin verilmeyecek.

Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti, FIFA'ya, ülkenin Ukrayna ile askeri çatışması devam ederken Rusya'ya karşı oynamayı reddedeceklerini teyit eden ortak bir mektup gönderdi.

Polonya, play-off yarı finalinde bay geçerken Ukrayna'nın İskoçya'ya karşı oynayacağı yarı final Haziran'a ertelendi.

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