Carvalho 90+8'de gol attı Liverpool'u kurtardı: Jurgen Klopp: "O harika bir çocuk!"

Fabio Carvalho, Newcastle'a karşı 98. dakikada galibiyet golünü attıktan sonra Liverpool'un kahramanı oldu ve Jurgen Klopp onu övgü yağmuruna tuttu

Liverpool, Premier Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Newcastle United’ı konuk etti. Mücadele 2-1 Liverpool galibiyetiyle sonlandı. Geceye 90+8’de gol atan 20 yaşındaki oyuncu Fabio Carvalho damga vurdu.

Newcastle, 38. Dakikada Alexander Isak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool 61. Dakikada Roberto Firmino’nun golüyle skoru 1-1 yaptı. 98. Dakikada Fabio Carvalho’nun attığı gol Liverpool’a galibiyeti getirdi.

Yeni sezonda ikinci galibiyetini alan Liverpool, bu galibiyetle birlikte puanını 8’e yükseltti, Newcastle United ise 6 puanda kaldı.

Jurgen Klopp ne dedi?

Maçtan sonra BT Sport'a konuşan Liverpool menajeri, galibiyet golünün sahibi Carvalho hakkında, "Harika bir an, burada sadece birkaç hafta içinde ikinci golünü attı. O harika bir çocuk, bizim için çok önemli. Bir çocuk onun kadar iyiyse, onu gerçekten anladığınız zamanlara ihtiyacı vardır. Goller buna en çok yardımcı olan şey." açıklamasını yaptı.

Klopp'un da belirttiği gibi, bu Carvalho'nun kulüp için Premier Lig'deki ikinci golüydü. Diğer golü ise geçen Cumartesi günü 9-0'lık Bournemouth galibiyetinde geldi.

Üç fotoğrafla galibiyet

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