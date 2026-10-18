Getafe Başkanı Angel Torres, Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos ile anlaşma kapısını açtı. Söz konusu transfer, İspanyol defans oyuncusunu kısa süre önce takıma katılan eski takım arkadaşı Dani Carvajal ile yeniden bir araya getirebilir; ancak stoper bölgesini güçlendirmek kulübün şu anda öncelikleri arasında yer almıyor.

Torres, "Radio Nacional de España" radyosundaki "Tablero Deportivo" programına yaptığı açıklamalarda, transferin gerçekleşme imkanını değerlendirmek üzere İspanyol defans oyuncusunun kardeşi ve menajeri Rene Ramos ile görüşmeler yaptığını belirterek, koşullar uygun olursa kulübün konuyu ele almaya hazır olduğunu vurguladı.

Getafe Başkanı, teknik direktör Jose Bordalas'ın takımın savunma bölgesinde 6 oyuncusu bulunduğu için şu anda kanatları güçlendirmeyi tercih ettiğini, bunun da Ramos ile anlaşmayı acil bir ihtiyaç değil, ertelenmiş bir seçenek haline getirdiğini açıkladı.

Torres şöyle konuştu: "Bu, şu anda güçlendirmem gereken bir bölge değil. Teknik direktör kanat oyuncusu istedi, ancak henüz çok geç değil ve Ramos gelecekteki seçenekler listesinde yer alıyor."

Torres, tecrübeli defans oyuncusuyla anlaşma fikrinin bir süredir masada olduğunu da sözlerine ekleyerek, kulübün savunma hattını güçlendirmeye karar vermesi halinde konunun önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.

Ramos sahalara dönmeyi bekliyor

40 yaşındaki Sergio Ramos, 2025 yılının sonunda Meksika ekibi Monterrey'deki serüvenini noktaladıktan sonra hâlâ yeni bir kulüp arıyor. Son resmi maçı, 6 Aralık'ta Apertura şampiyonasının yarı finalinde Toluca karşısında oynadığı ve takımının 3-2 kaybettiği müsabaka olmuştu.

Getafe transferi, İspanyol defans oyuncusuna İspanya sahalarına dönme ve Real Madrid'deki yıllarında birlikte forma giydiği Carvajal'ın yanında yeniden oynama fırsatı verebilir. Sağ bek, Madrid ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar yeni bir sürece başlamıştı.