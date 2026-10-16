İspanyol sağ bek Dani Carvajal, Getafe'deki ilk günlerinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi; bu sözleri, takımın en yeni transferi olarak bugün cuma günü resmen tanıtılırken söyledi.

Carvajal, sözleşmesinin sona ermesiyle geçen sezonun bitiminde Real Madrid'den ayrılmış ve bugünkü basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve mali gücü olan kulüplerden başka teklifler aldığına işaret etmesine rağmen hiçbir kulübe katılmamıştı.

Carvajal, takıma gelişinin perde arkasını İspanya'nın "Marca" gazetesinin aktardığına göre şöyle anlattı: "Öncelikle söylemek istediğim şey, bugün burada olmaktan çok mutlu olduğum ve bu teklif için yönetim kuruluna ve başkana minnettar olduğum. Sanırım bu duygu karşılıklıydı, bu yüzden bugün bir Getafe oyuncusu olarak buradayım."

Oyuncu, Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından durumunu şu sözlerle açıkladı: "Benim fikrim hava değişikliği aramak, daha egzotik bir ülkeye ya da başka liglere gidip yeni deneyimler yaşamaktı, ancak ideal şartlar oluşmadı. Sonuç olarak hayatım futbol; bu spora tutkuyla bağlıyım ve rekabet etmek, sahada olmak için büyük bir istek duyuyorum, özellikle de istediğim devamlılığı sağlayamadığım iki yıllık sakatlık döneminin ardından."

İspanyol sağ bek, Getafe'yi seçmesiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Teklif geldiğinde, ailemin ve benim aradığım tüm şartları karşılıyordu, bu yüzden son derece kolay bir karar oldu. Serbest kalma bedeline gelince, fikir sezon boyunca burada kalmak; biri 50 milyon ödemedikçe kışın ayrılma seçeneğimiz yok."

Müzakerelerin seyriyle ilgili ise şunları aktardı: "Müzakerelerle ve transferi tamamlama seçeneklerini değerlendirmekle geçen bir hafta oldu. Konu sadece bana ve kulübe bağlı değildi; LaLiga'nın maaş sınırı vardı ve bu da durumu biraz daha karmaşık hale getiren bir faktördü, ama bunu çözdük ve mutluyuz."

Eski takımı Real Madrid ile karşılaşmaya dair ise şöyle devam etti: "Gerçek şu ki, hayalini kurduğum tek şey teknik direktörün pazartesi günü bana forma vermesi ve yeniden oynamak. Şu anda aklımda olan bu; gelecekte olabilecek şeyler için endişelenmeyeceğim. Oynamak istiyorum ve sahada olmayı çok arzuluyorum; kulağa klişe geldiğini biliyorum ama bu doğru."

Carvajal ayrıca başka teklifleri reddettiğini de açıkladı: "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım, ancak bugün 34 yaşındayken öncelik eşim ve çocuklarım oluyor; bu proje de beni çok motive etti."

Takıma sağlayabileceği katkıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kendimi tanımlamayı ya da nasıl yardımcı olabileceğimi söylemeyi sevmiyorum; benden ne istediğini teknik direktörün belirlemesini ve onun talimatlarını uygulamayı tercih ederim. Ancak genç oyuncularla birlikte, tecrübeli ve deneyimli oyuncu rolünü üstlenip onlara yardımcı olmaya çalışmak isterim, çünkü burada çok iyi özelliklere sahip, kendilerinden faydalanılabilecek oyuncular var."

İspanya'nın kazandığı ve kendisinin kadroda yer almadığı son Dünya Kupası'na da değinen Carvajal şunları vurguladı: "Bu deneyimi diğer tüm taraftarlar gibi yaşadım. Bu ülkenin benim için ne anlama geldiğini ve milli takım formasını giymenin ne demek olduğunu herkes biliyor. Davet edilmediğim anda konu kapanıyor, ama milli takım formasını yeniden giymeyi asla reddetmem."

Carvajal sözlerini, Real Madrid'e vedası ve yeni hedefleriyle ilgili şu değerlendirmeyle noktaladı: "Bence o bölüm, geçen mayıs ayında o muhteşem vedayı yaşadığımda kapandı. Tüm taraftarlara teşekkür etmek isterim; Santiago Bernabeu'nun bana gösterdiği takdiri gördüğüm için en mutlu günlerimden biriydi. Şimdi ise hiçbir tereddüdüm yok, burada beni kollarını açarak karşıladılar ve tek hedef yardımcı olmak ve ligdeki yerimizi güvence altına almak; üstelik neden hem Kral Kupası'nda hem de UEFA Konferans Ligi'nde daha büyük hedefler hayal etmeyelim?"