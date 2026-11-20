Mauricio Pochettino, 18. sıradaki Manchester United'ı pazar günü Liverpool deplasmanına hazırlamak için verdiği "yarış" sırasında neredeyse hiç uyumadığını itiraf etti. Tanıtım basın toplantısında konuşan Manchester United'ın yeni teknik direktörü, takımın özgüvenini yeniden kazanması ve her şeye sıfırdan başlaması için ilk planlarını anlattı.

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Pochettino, Anfield'daki ilk maçı öncesi zamana karşı yarışıyor

Mauricio Pochettino, 18. sıradaki Manchester United'ı pazar günü Anfield'da Liverpool ile oynayacağı Premier League maçına hazırlamak için verdiği "yarış" sırasında çok az uyuduğunu itiraf etti. Millî maç arasında Michael Carrick'in yerine geçmek üzere ABD Millî Takımı teknik direktörlüğünden ayrılan Arjantinli çalıştırıcı, Carrington'da görevine ancak çarşamba günü başladı ve ilk antrenmanını perşembe sabahı yaptırdı.

"Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız ve bence burası muhteşem bir kulüp," dedi Pochettino, tanıtım basın toplantısında. "Mutluyuz ama aynı zamanda çok yoğunuz. Liverpool karşısında rekabet edebilecek duruma gelmek için zamana karşı yarıştığımızı düşünüyorum. İlk hedefim uyumak! Ama uyuyamıyorum, günde sadece üç ya da dört saat uyuyorum. Hedefimiz insanları, personeli ve oyuncuları tanımak, daha en başından olumlu bir etki yaratmaya çalışmak."

Sıfırdan başlamak ve takımın özgüvenini yeniden kazanmak

United, kasım ayındaki millî maç arasına 10 lig maçında yalnızca bir galibiyet alarak düşme hattında girdi. Bu, takımın 1986-87 sezonundan bu yana sezonun bu aşamasındaki en düşük sıralamasıydı. United ayrıca üst üste sekiz Premier League maçında galibiyet alamadı. Puan tablosundaki kötü duruma rağmen Pochettino, soyunma odasındakilerin kulübü gerçekten önemsediğini ve özgüvenlerini yeniden kazanmak için yeni ilkelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

"Kendi fikirlerimiz, felsefemiz ve sevdiğimiz çalışma biçimiyle sıfırdan bir şeyler yaratma düşüncesiyle geldik," diye açıkladı. "Oyuncular, bunu gerçekten önemseyen bir grup insan. Taraftarlar, arkadaşları ve aileleri için iyi performans göstermek istiyorlar. Geldiğimizde sorumluluğu hissettiklerini hissettim. Kendilerini adamış durumdalar. Maç kazanamadığınızda özgüveninizin düşmesi normal. İlkelerimizi yerleştirip anlayışımızı uygulamamız gerekiyor. Kaliteleri var ve bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor."

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Pochettino, teknik direktörlük rolü ve Anfield geçmişi hakkında konuştu

"Teknik direktör" unvanıyla görev yapması sorulduğunda Pochettino, unvanların önemli olmadığını söylerken maç günü kadro tercihleri üzerinde tam yetkiye sahip olduğunu doğruladı. "Görevin unvanı önemli değil," dedi. "Bu, tüm birimlerle iletişime ve ilişkiye bağlı. Pazar gününün kadrosuna, ilk 11'e ve yapılacak değişikliklere ben karar vereceğim. Gelecekte kadroyla ilgili alınan tüm önemli kararlarda yer almak isterim."

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Geçmiş sonuçlar, pazar günkü karşılaşma öncesinde farklı işaretler veriyor. Geçici olarak görev yapanlar da dâhil olmak üzere United'ın son dokuz teknik direktöründen yalnızca biri, takımın başındaki ilk Premier League maçını kaybetti. United geçen sezon Anfield'da 2-1 kazandı. Ancak Pochettino, Tottenham ve Chelsea dönemlerinde Liverpool ile oynadığı son sekiz maçın hiçbirini kazanamadı.

Üst sıralar için savunmayı toparlama hedefi

Pochettino'nun taktik açıdan en acil görevi, bu sezon Premier League'de henüz gol yemeden maç tamamlayamayan savunmayı sağlamlaştırmak. United, kalesine gelen şut başına 0,14 ile ligdeki en yüksek penaltı dışı beklenen gol değerine sahip. Karşısında ise dördüncü sıradaki Liverpool var. Liverpool'un Alexander Isak, Florian Wirtz ve Cody Gakpo gibi formda hücum oyuncuları bulunuyor; Opta süper bilgisayarı da galibiyet olasılığını yüzde 57,3 olarak hesaplıyor.

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Yönetim, sezonu ligin üst yarısında bitirmenin hâlâ mümkün olduğuna inanırken Pochettino, Old Trafford'daki herkesi son dönemde yaşanan zorluklara takılı kalmak yerine ileriye bakmaya çağırdı. "Farklı ve olumlu bir şey yaratmak, burada kendi yolumuzu inşa etmek istiyoruz," diye ekledi. "En önemlisi geçmişi değil, bir sonraki adımı düşünmek."