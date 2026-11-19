Manchester United'da Mauricio Pochettino yönetimindeki yeni dönem resmen başladı ancak Carrington'da alışılmış gizlilik şimdiden bozuldu. Kulübün antrenman tesisleri üzerinde beklenmedik bir drone uçuşu, taraftarlara teknik direktörün taktik hazırlıklarını ilk kez doğrudan görme fırsatı verdi.

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Carrington üzerinde havadan gözetleme

IMAGO

Manchester United'da Pochettino döneminin başlangıcına beklenmedik bir güvenlik sorunu eşlik etti: Bir drone operatörü, Arjantinli teknik direktörün ilk kapsamlı antrenmanını görüntülemeyi başardı. Carrington üzerinde 12 dakikalık yüksek çözünürlüklü görüntüler çekilip ardından YouTube'a yüklendi. Görüntüler, Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörünün yeni kadrosunu nasıl şekillendirdiğine dair daha önce görülmemiş bir bakış sundu.

Kulüp, taktik sırların dışarı sızmaması için tesis çevresinde genellikle sıkı güvenlik önlemleri alsa da drone uçuşunu gerçekleştiren kişi, yaptıklarının tamamen yasal olduğunu savundu.

BBC Sport'un aktardığına göre operatör, uçuşu şöyle savundu: "Yasallığını soranlar için: Burası uçuşa açık bir hava sahası, yani herkes üzerinden uçabilir. Drone her zaman görüş alanı içindeydi; kimsenin üzerinden, hatta yakınından bile uçmadı. Dolayısıyla drone kullanımını düzenleyen CAA kurallarına göre tamamen yasal bir uçuştu. Drone uygun şekilde etiketlenmiş durumda; gerekli tüm lisanslara, üçüncü şahıs mali sorumluluk güvencesine ve sigortaya sahibim. Takım haberlerinin veya taktiklerin sızdırılmasına gelince, bu teknik direktörün ilk antrenmanının yarım saat sonrasındaydı. Orada çok sayıda basın mensubu vardı, dolayısıyla yayımlanan tek antrenman görüntüsü kesinlikle bu olmayacak."

Taktik ipuçları ve kadrodaki gruplar

Drone pilotunun sunduğu yasal gerekçelere rağmen görüntüler, Pochettino'nun tercih edeceği oyuncular ve taktik diziliş hakkında yoğun spekülasyona yol açtı. Videoda, Harry Maguire, Kobbie Mainoo ve Amad Diallo gibi takımın düzenli isimlerinin de bulunduğu, kaleci dışındaki on oyuncunun doğrudan teknik direktörle çalıştığı görülüyor. Yeni transferler Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo da bu gruptaydı. Ancak genç oyuncular Ayden Heaven ve Harry Amass'ın varlığı, bu grubun hafta sonu Liverpool ile Anfield'da oynanacak zorlu maçın kesin ilk 11'i olmayabileceğini düşündürüyor.

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Antrenman sahasının başka bir bölümünde kaptan Bruno Fernandes, deneyimli isimler ve akademiden oyuncularla birlikte yüksek tempolu bir top kapma çalışmasına liderlik ederken görüldü. Teknik çalışmalara geniş yer verilen antrenmanda genç yetenekler Shea Lacey ve Dan Armer, yeni teknik ekibi etkileme fırsatı buldu.

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Drone, Pochettino'nun uzun yıllardır yardımcılığını yapan Jesus Perez'in çalışmaları denetlemek için farklı gruplar arasında gidip geldiğini de kaydetti. Tek yumurta ikizleri Jack ve Tyler Fletcher ise taktik çalışmalarda oyuncu sayılarını dengelemek üzere iki ana antrenman grubuna ayrıldı.

Güvenlik endişeleri ve yasal sınırlar

Manchester United şu ana kadar olayla ilgili yorum yapmadı. Ancak bu güvenlik ihlali, üst düzey kulüplerin mahremiyet ve havadan gözetleme konusundaki artan endişelerini gözler önüne seriyor. Operatör uçuşun yasal olduğunu savunsa da Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) yönergelerinde bahçeler veya özel araziler gibi yerlerdeki mahremiyet beklentilerine ilişkin özel uyarılar bulunuyor. Yönergelere göre, insanların mahremiyet beklediği yerlerde bu tür cihazların kullanılması veri koruma yasalarının ihlaline yol açabilir.

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United'ın kendi medya ekibi de resmî kanallar için antrenmanı görüntülemek üzere oradaydı ancak ekip, taktik düzenlere ilişkin içeriklerde genellikle sıkı yayın kısıtlamalarına tabi. Liverpool ile kritik maç yaklaşırken Manchester United, bu "gökyüzündeki gözlerin" geçiş döneminde oyun planlarını rakiplerine fazla açık etmemiş olmasını umacak.