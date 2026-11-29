Manchester United'daki kriz pazar günü yeni bir boyuta ulaştı. Taraftarların Carrington'daki antrenman tesisinin kapısında protesto düzenlemesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı. Takımı sarsan ağır iç saha yenilgisinin ardından bir grup taraftar, tepkisini doğrudan tesisin önünde dile getirdi.

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Carrington kapısında protesto

Manchester United'ın kötü gidişatı, kulübün antrenman tesisinin kapısına kadar uzanan bir protestoya yol açtı. Pazar öğleden sonra bir grup taraftar kulübün mevcut gidişatını protesto etmek için Carrington'da toplanınca güvenlik görevlileri takviye çağırmak zorunda kaldı.

Takımın mevcut yönetim altında hem oyun kimliği bulmakta hem de sonuç almakta zorlanması, Old Trafford taraftarları için son derece sıkıntılı bir hafta sonuna dönüştü. Greater Manchester Police, şehir merkezinin güneybatısındaki kırsal bir bölgede yer alan antrenman tesisinde küçük çaplı bir protesto düzenlendiğine ilişkin ihbarların ardından güvenliğe yardımcı olmak üzere olay yerine gittiklerini doğruladı.

Olay sırasında A takım kadrosu tesiste bulunmasa da grup tepkisini dile getirirken ortam gerginliğini korudu. Haberlere göre yetkililer düzeni sağlamaya çalışırken antrenman tesisinin kapısının önünde en az beş polis aracı görüldü.

Brentford yenilgisinin ardından polis durumu takip ediyor

Bu hafta sonu yaşanan huzursuzluğu tetikleyen, sahadaki sarsıcı performanstı. Manchester United, Mauricio Pochettino'nun takımın başındaki ilk iç saha maçında Brentford'a 4-0 yenildi ve Premier Lig tablosunda 19. sırada kaldı.

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Old Trafford'daki bu ağır yenilgi, yeni yönetimin yarattığı ilk iyimserliği dağıtırken oyuncuların bağlılığına yönelik sorgulamaları da artırdı. BBC News'in aktardığına göre Greater Manchester Police sözcüsü, maçın ardından yaşanan protestonun "barışçıl biçimde geçtiğini ve herhangi bir olay ya da gözaltı yaşanmadan sona erdiğini" belirtti.

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Yetkililer, önümüzdeki günlerde tesisin güvenliği konusunda tedbiri elden bırakmıyor. Polis sözcüsü ayrıca şunları söyledi: "Trafford bölgesindeki polislerimiz, hem tesisi hem de insanların barışçıl protesto hakkını korumak için önümüzdeki 24 saat boyunca bölgedeki güvenlik görevlileriyle yakın temasını sürdürecek."

Newcastle deplasmanı öncesi baskı artıyor

Protesto tesisin kapısının dışında kaldı ve kimse içeri girmeyi başaramadı ancak kulüp yönetimine verilen mesaj açıktı. Olayı gören bir kişi, bazıları yüz maskesi takan küçük protestocu grubunun, altyapı takımlarının maçları tesiste devam ederken yaklaşık 13.15'te geldiğini belirtti.

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Protesto uzun sürmedi ve kalabalık 14.30'a kadar dağıldı. Ancak Brentford yenilgisinin etkisi Carrington'da hissedilmeye devam ediyor. Pochettino, çarşamba günü Newcastle United deplasmanında oynanacak zorlu Premier Lig maçı öncesinde oyuncularının moralini yükseltmek gibi büyük bir görevle karşı karşıya.

United'ın son üç sıradan çıkmaya acilen ihtiyacı olduğundan, St James' Park'taki maç daha da önem kazandı. Taraftarlar bir süredir kulüp yönetimine tepkilerini dile getiriyordu ancak bu tepkiyi antrenman tesisinin kapısına taşımaları, yaşananlarda belirgin bir dönüm noktasına işaret ediyor.