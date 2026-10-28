Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick ile takım kaptanı Bruno Fernandes'in, soyunma odasında son dönemde yaşanan gerginlikleri gidermek için özel bir görüşme yaptığı bildirildi. Portekizli oyun kurucunun Bournemouth karşısında evinde alınan küçük düşürücü yenilgide oyuna alınmamasının ardından ikili arasındaki ilişki mercek altına alındı.

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Carrington'da gerilim

Carrick ve Fernandes, takımın bu cumartesi Chelsea deplasmanına çıkmasından önce aralarındaki sorunları görüşmek üzere bir araya geldi. Manchester United'ı Premier Lig'de 16. sırada bırakan kötü sonuçlar dizisinin ardından kulübün Carrington'daki antrenman tesislerinde ortamın gergin olduğu belirtiliyor.

32 yaşındaki Fernandes, United'ın pazar günü Bournemouth'a 3-0 yenildiği maçta yedek kulübesinde kaldı ve oyuna girmedi. Etkili orta saha oyuncusunu yedek bırakma kararı, takımın kötü gidişatı sırasında otoritesini korumakta zorlanan Carrick'in cesur bir disiplin hamlesi olarak görüldü. BBC Sport'a göre ikili, salı günü kulübün antrenman tesislerinde özel olarak görüştü. Görüşmenin amacı, sezonun gidişatını bozma tehdidi yaratan sorunları açıkça konuşmaktı.

Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Carrick'in taktiklerini eleştirdiği için yedek kulübesine çekildi. Salı günkü görüşmenin teknik direktör ile kaptanı arasındaki anlaşmazlığı gidermesi amaçlansa da 2023'te kulüp kaptanlığına getirilen Fernandes'in eleştirel yorumları için özür dileyip dilemediği belirsiz.

Carrick yönetim toplantısının ardından görevde kaldı

Kulüp içindeki gerilime ve Bournemouth karşısındaki kötü performansa rağmen United yönetimi, şimdilik teknik direktörüyle yola devam etme kararı aldı. Pazar günkü yenilginin ardından görevden alınması yaygın biçimde beklenen Carrick, Stamford Bridge'deki Premier Lig maçında takımın başında olacak. Yönetim, ligde sekiz maçta yalnızca bir galibiyet alınmasına yol açan düşüşü sadece Carrick'in hatası değil, daha geniş kapsamlı bir sorun olarak görüyor.

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United yönetimi, takım Premier Lig'de 16. sırada olmasına rağmen 45 yaşındaki Carrick'in Old Trafford'da gidişatı tersine çevirme fırsatını hak ettiğine karar verdi. Karar vericiler arasında sorumluluğun yalnızca teknik ekipte olmadığı görüşü giderek güçleniyor. Kulübün üst düzey isimleri, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kapasitede olduğunu düşündükleri United kadrosunun beklentilerin çok altında kaldığına ve oyuncuların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyor.

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United'ın kritik maçları öncesinde Mainoo'dan iyi haber

Carrick için çarşamba günü bir başka iyi haber daha geldi: Orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra antrenmanlara döndü.

United'ı şimdi, cumartesi günü Chelsea deplasmanıyla başlayacak zorlu bir maç takvimi bekliyor. Carrick'in takımını daha sonra da kolay karşılaşmalar beklemiyor: Salı günü Serie A'da üst sıralarda yer alan formda Roma'yı ağırlayacak, 8 Kasım'da ise yeniden çıkışa geçen Aston Villa'yı Old Trafford'da konuk edecek.

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Alternatif planlar hazır

Carrick şimdilik görevini sürdürse de galibiyet hasreti devam ederse kulübün diğer seçeneklerini değerlendirmeye hazır olduğu bildiriliyor. BBC Sport'a konuşan kaynaklara göre kulüp, Carrick'in yerine geçebilecek isimler arasında Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe ile Almanya ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı kısa listeye aldı. Olası bir halef arayışı, Carrick'in «Rüyalar Tiyatrosu»ndaki görevinin ne kadar belirsiz bir noktada olduğunu gösteriyor.