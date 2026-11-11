Manchester United, tarihinde tamamen yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Michael Carrick'in ayrılığıyla başlayan, Mauricio Pochettino'nun Premier Lig'e dönüşünden geçen ve tarihi golcü Harry Kane'in İngiltere'ye dönerek Old Trafford'da Alan Shearer'ın rekorunu kırmasıyla son bulabilecek bir sayfa.

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İngiliz futbolunu sarsan hızlı gelişmeler kapsamında, güvenilir basın raporları Manchester United'ın Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile "tam anlaşma" sağladığını ortaya koydu. Pochettino, teknik direktörlük görevinde Michael Carrick'in yerini alacak ve bu hamle, Premier Lig'in zirve haritasını yeniden çizebilir.

Monako'daki kritik toplantı

United'ın üst düzey yöneticileri, takımın geleceğini görüşmek üzere bugün çarşamba günü Monako'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İngiliz "teamtalk" sitesinin tüm kaynakları, beklenen sonucun yarın perşembe günü yüz yüze yapılacak bir toplantıda Carrick'in görevinden alınması olduğunu belirtiyor.

"Telegraph"ın ünlü gazetecisi James Ducker, durumla ilgili son gelişmeleri şöyle aktardı: "Michael Carrick'e yarın perşembe günü Manchester United teknik direktörlüğü görevinden alındığının bildirilmesi bekleniyor."

Ducker ayrıca şunları ekledi: "Şu ana kadar kesinleşmiş ya da nihai bir şey yok, ancak şu an için beklenen bu. Manchester United'ın sportif direktörü Jason Wilcox ve CEO Omar Berrada'nın bu gece Monako'dan dönmesi planlanıyor. Carrick ile perşembe günü bir ara yüz yüze görüşmeleri muhtemel görünüyor."

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Yeni teknik direktör Pochettino

Bunun yanı sıra, güvenilir gazeteci Matteo Moretto, Manchester United ile Pochettino'nun nihai bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Fabrizio Romano ile yakın çalışan Moretto, "Mauricio Pochettino, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olacak: İki taraf, Michael Carrick'in görevinden alınmasının ardından geçerli olmak üzere nihai bir anlaşmaya vardı" dedi.

Manchester United'ın artık Pochettino'nun mevcut kulübü olan Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'na, sözleşmesindeki 10 milyon dolarlık fesih maddesini devreye sokma niyetini bildirmesi gerekiyor.

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United bu meblağı ödemeye karşı çıkmıyor ve Pochettino'nun Old Trafford'daki yeni görevine başlamadan önce, Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'nın Haiti'ye karşı oynayacağı iki maçta takımın başında olması hâlâ bekleniyor.

Kane, hocasının peşinden gider mi?

Pochettino'nun Old Trafford'a yaklaşmasıyla birlikte, Harry Kane'in, yıldızının Tottenham'da onun yönetiminde parladığı eski teknik direktörüne katılma ihtimaline dair spekülasyonlar başladı.

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Altın Top sahibi Kane, Premier Lig'den, 260 golle zirvedeki Alan Shearer'ın ardından 213 golle turnuva tarihinin ikinci en golcü oyuncusu olarak ayrılmıştı.

İngiltere Millî Takımı'nın tarihî golcüsü kısa süre önce Bayern Münih ile sözleşmesini yeniledi, ancak bir gün İngiltere'ye dönüp Shearer'ın rekorunu kıracağına dair hep bir his vardı.

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Tottenham'ın eski teknik direktörü Tim Sherwood'a göre, önümüzdeki yıllarda Pochettino ve Kane'in Old Trafford'da yeniden bir araya geldiğini görmek onu hiç şaşırtmazdı.

Sherwood, "Overlap Daily" programında Jamie Redknapp ile yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Premier Lig'e kimin dönebileceğini söyleyeyim: Harry Kane. Nerede görebileceğimizi de söyleyeyim: Manchester United forması altında. Eğer Pochettino Manchester United'a geçerse, Harry Kane'in iki yıl sonra onlara katılma ihtimali daha yüksek olur."

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Redknapp ise şakayla şöyle karşılık verdi: "Ah, ve Premier Lig gol rekorunda Shearer'ın rekorunu kırar. Alan, arkadaşın Alan Shearer buna pek sevinmez."

Sherwood şöyle devam etti: "Kane birkaç gün önce yeni sözleşmesini imzaladığında, bu Alan Shearer'ın hayatının en mutlu günlerinden biri olmuş olmalı. Hemen ona mesaj atıp 'Dostum, Shearer buna sevindi' dedim. O da 'Hâlâ zaman var, Kane'in dönmesi için hâlâ zaman var' dedi."

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Peki Pochettino, Kane'i İngiltere'ye geri getirecek anahtar mı olacak? Önümüzdeki günler bu sorunun yanıtını verecek, ancak kesin olan şu ki Manchester United bir teknik direktörle başlayıp tarihî bir golcüyle sona erebilecek büyük bir devrime hazırlanıyor.