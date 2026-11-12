Sör Alex Ferguson'un emekliye ayrılmasından bu yana Manchester United'ın teknik direktör ve sportif direktör atama ile görevden alma işlemleri için ödediği tazminat faturası, Mauricio Pochettino'nun Michael Carrick'in yerine gelmesi durumunda 100 milyon sterlini aştı.

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ABD Millî Takımı'nın teknik direktörü Pochettino, Carrick'in görevden alınmasının ardından Manchester United'ın yeni teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak görülüyor.

United'ın, Pochettino'nun ABD Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesinde yaklaşık 10 milyon dolar (7,4 milyon sterlin) değerinde olduğu düşünülen çıkış şartını yerine getirmesi gerekecek.

Pochettino'nun ekibinin sözleşmelerinin satın alınması için ek bir tazminat da ödenmesi gerekebilir; bunun yanı sıra Carrick ve yönetim ekibine ödenecek tazminatlar da var ki bunların tek başına maliyetinin en az 5 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Pochettino ile anlaşılması ve Carrick'in görevden alınması, İngiliz "Telegraph" gazetesinin aktardığına göre, Manchester United'ın Ferguson'ın ayrılışından bu yana geçen son 13 yılda ödediği tazminat faturasını 108 milyon sterlinin biraz üzerine çıkaracak gibi görünüyor.

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Gazete, maliyetleri düşürmek için son iki yılda 322 çalışanını işten çıkaran bir kulüp için bunun devasa bir meblağ olduğunu belirtti; zira Manchester United son yedi sezonda 444 milyon sterlin zarar etti.

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Carrick, geçtiğimiz ocak ayında Ruben Amorim'in yerini aldı, ardından mayıs ayında devam etmek için iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve şimdi sözleşmesinin bitmesine 18 aydan fazla süre kala ayrıldı. Carrick ile yardımcı antrenörleri Steve Holland ve Jonathan Woodgate'e ödenecek tazminatın en az 5 milyon sterline ulaşması bekleniyor.

United, Kasım 2024'te Amorim'i atamak için Sporting Lizbon'a 11 milyon sterlin ödedi ve Portekizli teknik adam ile ekibinin görevden alınması kulübe 8,2 milyon sterline mal oldu.

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Ayrıca Erik ten Hag'ın sözleşmesi de uzatılmıştı; ancak Manchester United, Hollandalı teknik adamın ve ekibinin 116 gün sonra görevden alınmasından önce olası alternatifler olarak yaklaşık altı teknik direktörle görüşme yapmıştı. Bu da kulübe 10,4 milyon sterline mal oldu.

Bunun yanı sıra, Ole Gunnar Solskjaer'in 2021 yılında görevden alınması United'a 9,1 milyon sterline mal oldu; ayrıca Ralf Rangnick ile altı aylık bir anlaşma yapılmış ve Alman teknik adam için 2021-2022 sezonu sona erer ermez iki yıllık bir danışmanlık rolü belirlenmişti.

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Ancak Rangnick bu danışmanlık görevini üstlenmedi ve hem onun ayrılışı hem de çalışanlarının ayrılması ile futbol kadrosundaki diğer değişiklikler, United'ın defterlerine 14,7 milyon sterlin değerinde ek tazminat maliyeti olarak yansıdı.

Manchester United kulübünün Ferguson sonrası dönemde şimdiye kadar ödediği en büyük tazminat, görevden alınması kulübe 19,6 milyon sterline mal olan Jose Mourinho'ya yapıldı.

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Bundan önce Louis van Gaal, 2016 yılında üç yıllık sözleşmesinin iki sezonunun ardından toplam 8,4 milyon sterlinlik bir maliyetle ayrıldı.

David Moyes, 2013 yılında altı yıllık bir sözleşmeyle Ferguson'ın yerini aldı; ancak görevden alınmadan önce yalnızca on ay dayanabildi ve bu durum Manchester United'a 4,9 milyon sterline mal oldu.

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Kulüp, Moyes'in kadrosunda tutmak istemediği, aralarında Mike Phelan ve Rene Meulensteen'in de bulunduğu Ferguson dönemindeki eski çalışanlara kıdem tazminatı olarak hâlihazırda 2,4 milyon sterlin ödemişti.

Tüm bu idari değişikliklere ek olarak, Manchester United 2024 yılında Dan Ashworth'u kulübün sportif direktörü yapmak için Newcastle'dan transfer etmeye çalışarak aylarını harcadı ve iş, Manchester United'ın Ashworth'u atamak için 3 milyon sterlin, ardından sadece beş ay sonra görevden almak için 4,1 milyon sterlin ödemesiyle sonuçlandı.