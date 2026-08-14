Carrick meydan okuyor: Manchester United yeni transferlere ihtiyaç duyuyor

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımının transfer döneminin son gününden önce daha fazla transfer yapması gerektiğini vurgulayarak, kadroyu güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin şart olduğunu belirtti.

Manchester United şu ana kadar Chelsea'den Andre Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için 85 milyon sterlin harcadı.

1 Eylül'de kapanacak transfer döneminin sona ermesine üç haftadan az bir süre kala Carrick, kulübün takıma yeni isimler eklemek ve kadroyu güçlendirmek için daha fazla transferi tamamlaması gerektiği konusunda ısrarcı.

Manchester United'ın yeni sezon hazırlık kampının yapıldığı İrlanda'nın Kildare bölgesinden verdiği röportajda Carrick şunları söyledi: "Kadromuza kattığımız oyunculardan son derece memnunuz ve her şeyden önce önemli olan da bu."

Şöyle devam etti: "Grubu geliştirdiğimizi, denge, kalite ve gitmek istediğimiz yön açısından takımı farklı yollarla iyileştirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum ve gerçekten çok, çok, çok özel bazı oyuncular aldık. Bu yüzden bundan memnunuz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman gelişmek istiyoruz ve bildiğiniz gibi daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasına ihtiyacımız var ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi araştırmaya devam ediyoruz; bu asla durmayan bir şey. Bunun farkındayız ve baskıyı sürdürmeliyiz."

Manchester United yeni bir sol bekle güçlü şekilde anıldı ve gündemdeki isimler arasında Newcastle oyuncusu Lewis Hall bulunuyor.

"ESPN" ağına konuşan kaynaklar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin dizindeki bağ sakatlığının ardından kulübün üçüncü bir orta saha oyuncusu eklemeyi de değerlendirdiğini bildirdi; bu sakatlık Uruguaylı oyuncuyu sezonun büyük bölümünde sahalardan uzak tutacak.

Carrick şöyle konuştu: "Geliştirmek istediğimiz bir ya da iki mevki var ve bunu yapmanın mümkün olduğunu hissediyoruz." Ardından, takımın önümüzdeki 18 gün içinde ihtiyaç duyduğu yeni transferlerin sayısına ilişkin "herhangi bir rakam ortaya koymayacağını" ekledi.

Şunları söyledi: "Ama yine de, bunun yapabileceğimiz, bizi daha iyi hale getirecek ve grubu geliştirecek bir şey olması gerekiyor; ister kalite açısından olsun ister daha fazla derinlik katmak açısından. Bu yönetmemiz gereken bir konu. Ve bu çok açık."

Rasmus Højlund'un Napoli'ye kalıcı transferinden ve Radek Vítek'in Middlesbrough'a transferinden gelen paralarla, ayrıca Mason Greenwood'un Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transferinin ardından yeniden satış maddesinin devreye girmesiyle birlikte, Manchester United'ın bu yazki net harcaması yaklaşık 30 milyon sterlin seviyesinde.

Manchester United'a yakın kaynaklar, transfer döneminin son haftalarında elde para bulunduğu ve kulübün, transferden vazgeçmeye karar vermeden önce Tottenham'ın Matheus Fernandes için yaptığı 85 milyon sterlinlik teklifi karşılayacak mali güce sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

Ancak Tottenham'ın Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için de para harcamasının ardından Manchester United, geleneksel altı büyük kulüp arasında tek bir oyuncuya 100 milyon sterlin harcamamış tek kulüp haline geldi.

Carrick, kulübün Arsenal ve Manchester City gibi takımlarla rekabet etmek için farklı bir yol bulmak zorunda kalabileceğine işaret etti.

Şöyle dedi: "Para paradır ve bunu anlıyorum. Ama mesele hâlâ futbolla ilgili ve rekabet de burada yatıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yer aldığımız her şeyde rekabet etmemiz gerektiğini hissediyoruz; bazı şeylerin farkında olarak ve yakın geçmişin nasıl olduğu konusunda da gerçekçi davranarak. Bu bir süre alıyor, ama aynı zamanda son birkaç ayda kazandığımız güven ve ligde bir bakıma başardıklarımız var."

Şunları ekledi: "Bunun içine giren pek çok şey var, ama durum, ister mali konularla ister başka herhangi bir şeyle ilgili olsun, olduğu gibi. Şu an için bundan azami ölçüde yararlanmalıyız, ancak gerçekten baskıyı sürdürmeli ve her şeyi mümkün olan en üst noktaya taşımalıyız; yapabileceğimiz her alanda, tekrar kazanabilmek için. Esas olan bu."

Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Baskıyı sürdürmemiz gerektiği konusundaki mesajımızda son derece netiz ve yapmaya çalışmak istediğimiz bazı şeyler var, ancak bunun aynı zamanda uygun olması da gerekiyor."