Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, forvet oyuncusu Benjamin Sesko'nun Manchester United formasıyla bacağında ikinci kez sakatlık yaşamasının ardından geri dönüşü için belirli bir zaman planı bulunmadığını doğruladı.

Benjamin Sesko, milli araya girilmeden önce Fulham ile oynanan ve 1-1 biten maçta forma giyememesinin ardından Slovenya Milli Takımı'yla sürdürdüğü uluslararası görevinden çekildi. Michael Carrick, 23 yaşındaki oyuncunun yaz döneminde kendisini üç ay sahalardan uzak tutan benzer bir sorundan toparlandığını doğruladı.

Benjamin Sesko, bugün cumartesi günü Tottenham'ın Old Trafford'a yapacağı ziyarette forma giyemeyecek ve Michael Carrick ne zaman döneceğini bilmediğini kabul etti.

Carrick, "ESPN" kanalının öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Tam olarak aynı sorun değil, benzer bir bölge ama yine tam anlamıyla aynı şey değil."

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Sorunun ne kadar süreceğini öğrenmek için bir nevi üzerinde biraz çalışıyoruz ve tabii ki bunun yakın olmasını umuyoruz, ancak şu an için durum hâlâ tam olarak net değil."









Patrick Dorgu da Danimarka ile oynarken arka adale (hamstring) sakatlığı yaşamasının ardından forma giyemeyecek. Noussair Mazraoui'nin Tottenham karşılaşmasında oynaması şüpheli, ancak Carlos Baleba, yazın Brighton'dan yaptığı transferin ardından ilk kez forma giyebilir.

Carrick şöyle devam etti: "Patrick sahadan çıktı ve muhtemelen birkaç hafta forma giyemeyecek gibi görünüyor."

Sözlerini sürdürdü: "Noussair sahadan çıktı ve bir darbe aldı, henüz tam olarak hazır değil, bu yüzden durumunu görmemiz gerekecek. Carlos ise iyileşti ve epey antrenman yaptı."

Manchester United teknik direktörü açıklamalarını şöyle noktaladı: "Amad bazı antrenmanlar yaptı, Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo da öyle. Dolayısıyla, grubun durumu bir hayli değişkenlik gösteriyor."