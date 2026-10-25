Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Premier Lig'in sekizinci haftasında takımının bugün pazar günü Old Trafford'da (3-0) mağlup olmasının ardından, böyle bir günü yaşamanın kendisi için zor olduğunu belirterek, hem kendisinin hem de oyuncularının hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

Carrick, takımının yenilgisini şöyle analiz etti: "Gollerden birinde Lenny (Yoro) kaydı, bir diğer golde ise Aiden (Heaven) aleyhine verilen şüpheli bir serbest vuruş vardı."

"BBC" kanalının aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Serbest vuruş verecek kadar kimsenin ona yakın olduğunu düşünmedim. Lenny'nin kayması talihsizlik; parlak bir geleceği olan yetenekli bir oyuncu. Bugün bir hata yaptı ve bunu hissediyor, ama bunu hissetmemeli. Hatalar olabilir; kelimenin tam anlamıyla bir hata değil, sadece bir kayma."

Devamında: "Üçüncü golde, taraftarlar ikinci yarıda bizden bir gol atmamızı bekliyorlardı; ikinci yarıda tek bir fırsat, tek bir gol yakalasaydık bizi desteklerlerdi. O anı bulamadık ve üçüncü gol adeta bir nakavt darbesi oldu. O andan itibaren her şey bitti."

Şöyle sürdürdü: "Bunu söylemek açık; maçın sonunda garip, karışık duygular vardı. Maçı bitirmek için hoş bir yol değildi."

Oyuncularla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Onlar için zorlu bir gündü. Maça biraz sıkıntı yaşayarak girdik ve bu sahada açıkça görülüyordu. Hayal kırıklığı ve acı hissederek oynamaya devam ettiler. Oyuncular bunu hissediyor. Hayal kırıklığını gördüğünüzde bu kötü bir duygu. Gerçek bu, bunu kabul etmek zorundasınız ve şu an içinde bulunduğumuz durum bu."

Şöyle açıkladı: "Bu kulüpte böyle bir günü yaşamak ve bugün tanık olduğumuz tüm bu duyguları, tüm bu dinamiği hissetmek benim için zor. Mesele benimle kişisel olarak ilgili değil, Manchester United ile ilgili. Bugün gerçekten karışık duygular vardı. Büyük bir sorumluluk hissediyorum, çünkü kulüpte uzun bir süre geçirdim. Tam da bu dönemde bu koşullardan geçmek beni çok üzüyor."

Fernandes'i yedek kulübesinde tutmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Her zaman oyunun gidişatını değiştirmeye ve fark yaratmaya yönelik kararlar almaya çalıştığınız anlar olur, ama bugün aldığımız kararlar bunlardı."

Bitiş düdüğünün ardından takımın saha turuna ilişkin ise şunlara değindi: "Bu benden bir veda değildi. Duygularım karışık, oyuncularım için üzülüyorum, çünkü zorlu bir dönemden geçiyorlar. Bazı yönlerinde yardımcı olabiliriz, bazı yönlerinde ise işler kötüye gidiyor ve oyuncular bunu şu anda hissediyor. Taraftarların bu şekildeki tepkisine karşı karışık duygular içindeyim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarla iletişim karışık duygular uyandırıyor ve bunu özümsemek biraz zaman alacak, ama desteklerini kesinlikle takdir ediyorum. Mevcut durum bu ve gereken seviyeye ulaşan sonuçlar ya da performans ortaya koyamadık."

Şöyle tamamladı: "Zor bir durum ve bundan kaçış yok. Bundan sonra nasıl görüneceğini ve ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Kulüp için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım ve şimdi bundan geri adım atmayacağım. Yaptığım işi seviyorum ve sorumluluk hissediyorum; beklememiz ve görmemiz gerekiyor."



