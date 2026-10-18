Carrick, Leeds beraberliğinin ardından: Doğru yoldayız, sevincimizi abartmayacağız!

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, bugün oynanan ve Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile 1-1 berabere kalmalarına rağmen takımının doğru yolda olduğunu düşünüyor.

Manchester United, Premier Lig'in ilk 7 haftasında yalnızca 7 puan toplayabildi ve tek galibiyetini 2. haftada Ipswich Town karşısında elde etti.

Carrick, maçın ardından "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu kesinlikle doğru yönde bir adımdı. Herhangi bir zayıflık varsa, bugün ortaya çıkardı."

Carrick şöyle devam etti: "Maçtan önce oyuncuların buna hazır olduğunu hissettim. Performans mükemmel değildi. Kendimize olan güvenimiz çok yüksek değil ama oyuncular doğru şeyleri yapmaya çalışıyordu."

Ve ekledi: "Bazı anlarda çok iyi görünüyorduk. Takım olarak çok iyi savunma yaptık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Daniel (Leeds'in teknik direktörü) ve takımı her türlü takdiri hak ediyor. Mükemmel bir takım. Sizi sınıyorlar ve size birçok soru soruyorlar. Buna hazır değilseniz, açığa çıkarsınız. Oyuncuların sorumluluğun hakkını verdiğini düşünüyorum."

Devamında şunları kaydetti: "Net bir bağlılık vardı. Bugün bunun olması şarttı. Bundan hiç şüphem yoktu. Bunu görmek için maçı bekliyordum, performansta kesinlikle bir heves ve güç vardı."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu sabah oyuncularla bu maçın tarihi, taraftarlar ve kulüp için ne anlama geldiği hakkında konuştum. Bu maç kesinlikle yeteneklerinizi sınıyor. Performans mükemmel değildi ama olumlu bir sonuç almak için büyük bir kararlılık ortaya koydu."

Şuna dikkat çekti: "Maçı kazanmadığımız için sevincimizi abartmayacağız. Bugün, mevcut durumumuza bakıldığında, yeni bir başlangıç gibi hissettik. Oyuncular birbirleri ve kulüp için iyi bir performans sergilemek konusunda son derece hevesli."

Kadro değişikliğiyle ilgili olarak ise sözlerini şöyle noktaladı: "Bir tazelik hissi vardı. Farklı bir omurgamız vardı ve bu bizim için son derece olumlu bir şey. Taktiksel açıdan küçük bir düzenleme, büyük bir değişiklik değil. Onların güçlü yönlerine uyum sağlamamız gerekiyordu."











