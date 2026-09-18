Teknik direktör Michael Carrick, Manchester United'ın bu sezonki kötü başlangıcının sorumluluğunu üstlendi, ancak aynı zamanda olayların doğru bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kötü sonuçlar serisinin dünyanın sonu olmadığını vurguladı.

Manchester United, Premier Lig puan tablosunda 13. sırada yer alıyor ve turnuvadaki ilk 4 maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi.

United, Manchester derbisini kaybettikten sonra, İngiltere Lig Kupası'nda Brighton karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 gibi çarpıcı bir mağlubiyet aldı.

Bu mağlubiyet, United'ın 50 yıl aradan sonra kendi sahasında 2-0 öne geçtiği bir maçı kaybettiği ilk kez oldu; ayrıca oyuncular, taraftarların öfkesi eşliğinde bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden yuhalamalara maruz kaldı.

Independent gazetesi, Carrick'in Premier Lig'in beşinci haftasında öbür gün pazar günü oynanacak Fulham maçı öncesindeki basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayımladı.

Carrick şöyle konuştu: "Bu bir felaket ya da facia değil. Dünyanın sonu değil. Çok uzun bir felaket sonuçları serisi yaşadığımız bir durumda değiliz. Son iki maçı kaybettik, ancak oynadığımız tüm maçlara iyi başladığımızı ve hatta başlangıçlarında en iyi takım olmasak bile o maçlarda var olduğumuzu hissediyoruz."

Carrick şu ifadeleri kullandı: "Mesele sürekli gerçek anlamda zorlanmamız değil. Bu maçlarda birçok iyi şey yaptık... Güven de buradan geliyor. Yaptığımız iyi şeyler, şu ya da bu şekilde çevremizdeki atmosfer yüzünden tamamen gözden kaçıyor, ancak bizim açımızdan kaybolmuyorlar."

Carrick şunları vurguladı: "Bu bir suçlama oyunu değil. Suçu bana atın, sorun değil. Ne olursa olsun sorumluluğu üstlenirim, ancak mesele insanları suçlamak değil."

Carrick şöyle açıkladı: "Bizim açımızdan mesele, çözümler bulmak ve daha iyi hale gelmek. Bu hepimizi ilgilendiriyor; bir futbol kulübü olarak, bir grup oyuncu, teknik ekip, kulüp sahipleri ve taraftarlar olarak. Bu ortak bir sorumluluk. Ben sadece nereye ulaşmak istediğimizi biliyorum ve oraya hızlıca ulaşmak istiyoruz."

Durumu hızla değiştirmek için baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda Carrick şöyle yanıt verdi: "Bunun bir ya da iki maçlık sonuçtan çok daha fazlasını gerektireceğini düşünüyorum. Kaybetmekten gerçekten nefret ediyorum, ancak bu dünyanın çöktüğü anlamına gelmez. Bizim açımızdan bu böyle olamaz, çünkü iyi bir performans sergilememiz ve kazanmamız gerekiyor, üstelik önümüzde daha çok maç var."

Carrick ayrıca, Manchester United akademisinin 15 yaşındaki oyuncusu Jay Gabriel hakkındaki söylentiler karşısında temkinli davranılması çağrısında bulundu. Bu hafta manşetlere taşınan oyuncu, ailesi ile United arasındaki anlaşmazlıkların ardından kulüpten ayrılmayı planladığına dair haberlerin odağındaydı; ayrıca Real Madrid'in kendisine yönelik artan bir ilgi gösterdiği biliniyor.

Carrick, oyuncunun geleceğine ilişkin herhangi bir yeni bilgi vermedi, ancak şöyle konuştu: "Bence o genç bir çocuk ve burada hiçbir şeyi kamuoyuna açıklamamamız kesinlikle önemli."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bence bu kadar ilgi, mercek altında olma durumu ve etrafındaki tüm bu ortam söz konusuyken, temkinli ve mantıklı olmalıyız; her şeyden önce onu ve güvenliğini düşünmeliyiz."

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