Carrick, kendinden öncekilerin hatalarını tekrarlıyor: Manchester United gözleri kapalı bir şekilde kayıp bir sezona daha gidiyor

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, takımın kötü sonuçlarının devam etmesiyle birlikte artan bir baskı altında. Leeds United ile 1-1 berabere kalınması, teknik direktörün geleceğini yeniden gündeme getirdi; sezona felaket bir başlangıç yapılması ve düzelme sinyallerinin görülmemesi, selefleri Ruben Amorim ve Erik ten Hag'ın görevden alınma senaryosunun tekrarlanması endişelerini beraberinde getirdi.

Mevcut kriz, geçen sezon yaşananlarla büyük benzerlik taşıyor. Amorim, United'ın Leeds ile aynı skorla berabere kalmasının ardından 24 saat geçmeden, kulübün futbol direktörü Jason Wilcox'u sert şekilde eleştirdiği bir basın toplantısının hemen peşinden görevden alınmıştı.

Bu hafta Carrick hakkında benzer bir karar alınacağını doğrulayan bir bilgi bulunmasa da, hayal kırıklığı yaratan sonuçların sürmesiyle teknik direktör giderek artan bir baskıyla karşı karşıya.

Premier Lig'de 7 hafta geçmesinin ardından United yalnızca 7 puan toplayabildi ve lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde kaldı. Takım ayrıca üst üste ikinci sezon İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti ve sezon başından bu yana sadece iki galibiyet elde etti; biri Ipswich Town karşısında, diğeri Şampiyonlar Ligi'nde bir Azerbaycan takımına karşı.

"ESPN" kanalının haberine göre bu tablo, son yıllarda "Old Trafford" içinde tekrarlanan bir örüntüyü akıllara getiriyor: "Kötü bir başlangıç, ardından sonuçlarda düşüş, sonra yönetimin teknik direktöre destek açıklaması ve performansın düzelmesinin beklenmesi, nihayetinde ise takımın yaşadığı sorunlara köklü bir çözüm getirilmeden krizin teknik direktörün görevden alınmasıyla sona ermesi."

Carrick, ocak ayında Amorim'in yerine geçici olarak göreve gelmesinin ardından takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmesinin ödülü olarak geçen mayıs ayında iki yıllık bir sözleşme almış olsa da, olumsuz sonuçların devam etmesi geleceğini tehlikeye atabilir.

Değişim yönünde bir karar alınması halinde Eddie Howe, Antonio Conte ve Kieran McKenna gibi isimler kulübün önündeki seçenekler arasında yer alabilir.

Carrick, Leeds karşılaşmasında 3 savunma oyuncusuna dayanarak ve orta sahayı güçlendirerek takımına daha fazla bütünlük kazandırmak amacıyla gidişatı değiştirmeye çalıştı.

Bryan Mbeumo, 35. dakikada attığı golle United'ı öne geçirmeyi başardı; ancak takım bu avantajı değerlendirip skoru artıramadı. İkinci yarının başlamasından 6 dakika sonra Dominic Calvert-Lewin, bir korner sonrası oluşan savunma karmaşasından yararlanarak ev sahibi ekibe beraberliği getirdi.

Taktiksel değişiklik United'a bir miktar savunma istikrarı kazandırmış olsa da, bu durum hücum etkinliği pahasına geldi ve takım kendi oyununu dayatmaktan ya da maçı kazanmaya yetecek fırsatlar üretmekten aciz göründü.

Buna ek olarak, Carrick'in kenar çizgisindeki aşırı sakinliği de tuhaftı; zira performans düşüşü göz önüne alındığında takım daha net bir liderliğe ihtiyaç duyuyordu.

Buna karşın teknik direktör iyimserliğini korumaya çalışarak gazetecilere şöyle konuştu: "Her şeyin yolunda olduğunu iddia etmiyoruz, ancak bazen zorluklarla karşılaştığınızda onları aşmanın bir yolunu bulmanız gerekir. Bir çıkış yolu bulmamız lazım. Durumun iyi görünmediğini anlıyorum, fakat bir dizi olumlu sonuç elde edebileceğimizden zerre kadar şüphem yok."

Carrick şöyle devam etti: "İyimserlik veren pek çok şey var ve hâlâ çok iyi bir sezon geçirebileceğimize inanıyorum."

Ancak önümüzdeki sınavlar teknik direktöre fazla zaman tanımayacak. United, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşmaya hazırlanıyor; pazar günü ise "Old Trafford"da Bournemouth'u konuk edecek. Bu iki maçın sonuçları, yönetimin teknik ekibin devamına ilişkin tutumunu etkileyebilir.

Bu başlangıç, Manchester United'ın mütevazı sonuçlar aldığı ve 13 maçta 13 puan toplamasının ardından teknik direktörünün kasım ayı başında görevden alındığı 1986 sezonunda yaşananlara benziyor. Sonrasında kulüp tarihinin en dikkat çekici bölümlerinden biri haline gelen Alex Ferguson dönemi başlamıştı.

Dört on yıl sonra United kendisini yeniden aynı soruyla karşı karşıya buluyor: "Carrick bu düşüşü durdurup takımı doğru yola geri döndürmeyi başaracak mı, yoksa görevden alınma senaryosu tekrarlanacak ve kulüp, çöküş tehdidi altındaki bir sezonu kurtarmak için yeni bir teknik direktör arayışına mı çıkacak?"