Fulham karşısında 90. dakikada Kobbie Mainoo'nun oyundan alınmasıyla yükselen yuhalama seslerinden, geçen sezonun tamamındaki puan kaybına eşit bir puan kaybına kadar; Michael Carrick'in Old Trafford'a dönüşü, sezonun başlamasından yalnızca 30 gün sonra bir kâbusa dönüştü.

7 maçta yalnızca 2 galibiyet alan İngiliz teknik adam, Manchester United'a yakışmayan 10 vahim hata yaptı. Bu hatalar çöküşün boyutunu gözler önüne seriyor ve "The Sun"a göre Carrick'i Old Trafford'dan ayrılmanın eşiğine getiriyor.

İlk 11'le oynamak: Hücum kimliğinin yıkımı

Geçen 22 Ağustos'ta sezon başladığından bu yana Premier Lig'de hiç ilk 11'de yer almamış olan Ayden Heaven'ı (19 yaşında), yalnızca Lisandro Martinez'in yokluğunda tek solak oyuncu olduğu için, Ollie McBurnie gibi çetin bir forvetin karşısına Hull City maçında sürmek felaket bir kumardı; üstelik Mazraoui ve Dalot'u göz ardı ederek.

3 sol kanat oyuncusuna sahip olmasına rağmen, aralarındaki en zayıf isim olan Patrick Dorgu'yu tam bir hazırlık döneminin ardından ilk 11'de başlatmayı tercih etti ve o da yalnızca 45 dakika dayanabildi.

Bu önceki hata yüzünden, geçen sezon boyunca Carrick ile parladığı ve gol attığı sol kanattan Matheus Cunha santrfor pozisyonuna geçince keskinliğini kaybetti; tüm maçlarında gol attığı santrfor mevkiinden ise Bryan Mbeumo sağ kanada döndü.

Carrick, Ipswich, Everton ve Fulham karşısında (bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi) aynı ilk 11'de ısrar etti. Daha tehlikelisi ise, savunma dörtlüsü Dalot - Maguire - Martinez - Shaw'ın, Ağustos 2022'de Brentford karşısında 4-0 kaybeden, United'ın Premier Lig tarihindeki en kötü maçında sahaya çıkan aynı dörtlü olmasıydı; bu dörtlü bu sezon 4 maçta 5 gol yedi.

Kritik maçların yönetiminde taktiksel intihar

United, Everton karşısında 1-0 öndeyken Rashford'u "bir şeyler hissettiği" gerekçesiyle çıkardı ve Dorgu'yu oyuna aldı; bu zayıflık işareti Everton'a Jack Grealish'i sahaya sürme cesaretini verdi ve beraberlik geldi.

Shaw, 88. dakikada Sesko'nun golünü hazırladıktan sonra Carrick, bekler Shaw ve Dalot'u çıkarıp Leny Yoro ile Mazraoui'yi oyuna aldı. Yoro sahayı daralttı ve Grealish'e alan bıraktı; Mazraoui ise müdahalede tereddüt ederek 95. dakikada Maitland-Niles'a öldürücü beraberlik golünü hediye etti.

City karşısında Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından düşünmek için 22 dakikası oldu; Sesko'nun ısınmasına ve Stretford End'in onun adını haykırmasına rağmen, onu ancak ikinci yarının 19. dakikasında oyuna aldı ve o sırada Haaland galibiyet golünü çoktan atmıştı.

Sesko oyuna girdiğinde Cunha geri çekildi, Bruno ise ortada daha da geriye çekildi. En tehlikeli oyun kurucuyu City kalesinden uzaklaştırmak ve United'ın skorda geride olması bir intihardı; öyle ki 95. dakikaya kadar tek bir fırsat bile üretilmedi.

Başarısız isimlere bahis oynamak

Brighton, Old Trafford'da 4 sezon üst üste kazandı ve kupa gecesi 8 değişiklik yapmanın ve 15 yaşındaki bir oyuncuyu yedek kulübesine oturtmanın uygun zamanı değildi.

Kaleci Karl Darlow'un ilk maçında Yoro ve Heaven'ı sahaya sürmek başa bela olmaya davetiye çıkarmaktı; nitekim bu üçlü üç golün de sorumlusu oldu ve Brighton, 1976'daki Tottenham'dan bu yana Old Trafford'da 0-2 geriden gelip kazanan ilk takım oldu.

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Amorim'in Aralık 2024'teki ilk galibiyetinde attığı iki golden bu yana Joshua Zirkzee ligde yalnızca iki gol attı ve Everton'ın kendisiyle temasa geçmesinin ardından kulüp yaz döneminde onu satmaya hazırdı.

Buna rağmen United'ın üst üste 3 yenilgisinde hiçbir etki bırakmadan sahaya çıktı; oysa Carrick'in başarısız bir oyuncuyu çağırmaktan daha yaratıcı olması gerekiyordu.