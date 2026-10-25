Manchester United içinde tüm gözler, önümüzdeki dönemde takımın başına geçecek teknik adamın kimliğine çevrildi. Michael Carrick'in geleceğine dair belirsizlik artarken, yönetim masasında öne çıkan isimler belirmeye başladı; bunların başında Alman Julian Nagelsmann ile İngiliz Eddie Howe geliyor ve yakın zamanda sonuçlanabilecek bir yarış söz konusu.

"Sky Sports News" muhabirleri Daniel Khan ve Rob Dorsett'in aktardığına göre, Bayern Münih'in eski teknik direktörü Nagelsmann ile Newcastle'ın eski teknik direktörü Howe, görevden ayrılması halinde Carrick'in yerine geçecek adaylar listesinin başında yer alıyor; özellikle her ikisinin de herhangi bir mali tazminat ödenmesine gerek kalmadan bu görevi hemen üstlenmeye müsait olması bu durumu güçlendiriyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Newcastle'ın teknik direktörlüğünden istifa etmesinin ardından enerjisini toparlamak için bir süre futboldan uzak kalmak istediğini açıklamasına rağmen, İngiliz ağının kaynakları, teknik direktörlük koltuğunun boşalması durumunda Howe'un Manchester United ile müzakerelere girmeye hazır olabileceğine işaret etti.

Howe, kulüp içinde olası bir desteğe sahip; zira mevcut spor direktörü Wilcox'un Premier Lig'de tecrübesi olan bir teknik adamla anlaşmayı tercih etmesinin yanı sıra, United'ın eski spor direktörü Dan Ashworth'un, Newcastle'da birlikte çalışmış olmaları nedeniyle onun potansiyelini biliyor olması bu durumu destekliyor.









Buna karşılık Nagelsmann, Manchester United'ın işe alım bölümü başkanı Christopher Vivell ile yakın bir çalışma ilişkisine sahip; Alman Leipzig'de yaşadıkları geçmiş bir tecrübe onları bir araya getirmişti ve bu durum Alman teknik adamın bu görev için verilen rekabetteki şansını artırabilir.

Rapora göre Nagelsmann, geçtiğimiz yaz Dünya Kupası'na son 32 turunda Paraguay'a yenilerek veda eden Almanya Milli Takımı'nın başından ayrılmasının ardından şu anda herhangi bir teknik direktörlük göreviyle bağlantılı değil.

Seçenekler listesinde ayrıca Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery ile Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Antonio Conte de yer alıyor, ancak şu an için adaylık sıralamasının en üstünde bulunmuyorlar. "Sky Sports News"un edindiği bilgilere göre Emery hâlâ Aston Villa'daki projesine bağlı durumda.

Önümüzdeki cumartesi günü oynanması planlanan Chelsea maçının yaklaşmasıyla birlikte Manchester United, bir sonraki karşılaşmasına yalnızca altı gün kala, bu durum da yönetimin Carrick'in durumunu netleştirmesi ve takımın teknik liderliğinin geleceğine dair bir karar vermesi yönündeki baskıyı artırıyor.







