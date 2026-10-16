Transfer piyasasının uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı son yenilginin ardından teknik ekip düzeyinde değişiklik yapmak için acil bir hareketlilik içinde olup olmadığına dair gerçeği açıkladı.

Romano, YouTube kanalındaki bir video kaydında şöyle konuştu: "Farklı dosyalara ilişkin tüm gelişmeleri size aktaracağım. Bugün Manchester United'dan bahsetmemiz ve sorularınıza cevap verip bazı konuları açıklığa kavuşturmak için takımın durumu üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Kesinlikle, yeni bir yenilgi ve yine hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var."

Romano, sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United'ın son maçlarına bakacak olursak, ne maçı ele alış biçimi ne de oyun tarzı açısından en kötü performans değildi. Atletico Madrid ile kendi sahasında maç oynamak hiçbir zaman kolay değil; ayrıca rekabet düzeyi, takımın sezon başında oynadığı bazı maçlardan tamamen farklı. Yine de Atletico Madrid karşısında bir kez daha zorlandılar, takım kazanmayı başaramadı ve maçı kaybetti; bu da olabilecek bir şey."

Şöyle ekledi: "Ancak Manchester United açısından sorun, takımın şu andaki genel durumuyla ilgili. Kulüp taraftarlarının açıkça endişelenmesinin nedeni de bu; bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturmanın zamanı geldi."

Michael Carrick'in geleceğiyle ilgili acil bir karar alınması olasılığı hakkında Romano şunları söyledi: "Bazılarınız bana Michael Carrick'i etkileyebilecek ani sonuçlar olup olmadığını soruyor. Cevap şu: Manchester United'ın teknik ekibinde değişiklik yapılmasıyla ilgili olarak, ne bu gece, ne sabah, ne de önümüzdeki saatlerde son dakikada ani bir hamle beklenmiyor."

Devamında ise şöyle dedi: "Manchester United, önümüzdeki günlerde ve haftalarda kesinlikle farklı sonuçlar almayı umuyor. Kulüp aynı zamanda takım içinde olup bitenleri de yakından takip ediyor, çünkü mevcut seviye kabul edilebilir değil. Ancak aynı zamanda Manchester United, görüşmelerin kapısını açmak ya da geleceğe hazırlanmak için şimdiye kadar başka bir teknik direktörle herhangi bir temas başlatmadı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an itibarıyla Manchester United, Michael Carrick'e desteğini sürdürüyor. Bunu tekrar ediyorum, çünkü kulüp içindeki genel izlenim bu. Ama futbol neticede sonuçların yönettiği bir sektör. Manchester United'ın bir an önce sonuçlarını değiştirmesi gerekiyor; aksi halde Carrick'in geleceğine yönelik tehlike gerçek ve ciddi hale gelebilir."

Bu noktayı şu sözlerle tamamladı: "Şu an, özellikle de bugün itibarıyla durum hâlâ kontrol altında. Ancak önümüzdeki maçlara bakarken son derece dikkatli olmak gerekiyor, özellikle de Manchester United'ın fikstürü oldukça karmaşık olduğu için. Buna rağmen kulüp hâlâ Carrick'e güvendiğini gösteriyor."





Antonio Conte'nin durumu

Romano bu konuda şunları söyledi: "Bugün teyit edebileceğim şey, Antonio Conte ile Manchester United arasında şimdiye kadar herhangi bir ileri düzeyde müzakere ya da somut ve ciddi bir hareketlilik bulunmadığıdır."

Şöyle ekledi: "Antonio Conte dosyasındaki en dikkat çekici nokta belki de şu: Daha önce yeni bir sezonun başlamasını beklemeyi, sezon hazırlık dönemini geçirmeyi ve kendi kadrosuyla çalışmayı tercih ettiği durumların aksine, bu kez sezon ortasında bir teknik direktörlük görevini üstlenmeye açık olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum yalnızca Manchester United ile sınırlı değil; çünkü Conte, bu sezon içinde Manchester United olsun, İtalyan kulüplerinden biri olsun ya da başka bir adres olsun, herhangi bir takımın başına geçmeye açık olacak."

Romano şunları açıkladı: "Conte, kulübün köklü bir geçmişe sahip olmasını şart koşuyor. Sadece para kazanmak için Orta Doğu'ya gitmek ve birkaç yıl sonra Avrupa'ya dönmek istemiyor. Onun fikri, kariyerine Avrupa içinde tarihi bir kulüpte devam etmek."

Conte'nin son açıklamalarına da dikkat çeken Romano, "Antonio Conte, günler önce verdiği bir röportajda büyük bir tarihe sahip olan ve eski seviyesine dönmek isteyen bir kulübü çalıştırmaya açık olacağını belirtti." dedi.

Şöyle tamamladı: "Dolayısıyla Conte bu fırsatlara kesinlikle açık. Carrick'in ayrılması halinde yeniden Manchester United'a mı gideceğini, İtalyan kulüplerinden birinin başına mı geçeceğini, yoksa başka bir sürprizin mi ortaya çıkacağını görmek için bekleyeceğiz. Conte bu olasılıklara hazır, ancak kendisiyle Manchester United arasında şimdiye kadar somut bir temas yok."



