Carrick herkesi ikna ediyor... United'ın yıldızları ise onun kalması için baskı yapıyor

Manchester United oyuncuları, geçici teknik direktör Michael Carrick'in takımın kalıcı teknik direktörü olarak atanmasına tam destek verdiler; çünkü onu önümüzdeki dönemi yönetmek için en uygun kişi olarak görüyorlar.

Carrick, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in kovulmasının ardından geçen Ocak ayında sezon sonuna kadar "geçici" olarak görevi devralmıştı. O zamandan beri, eski United ve İngiltere orta saha yıldızı, "Kırmızı Şeytanlar"ı 10 maçta 7 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle yönetti.

United, iki yıllık aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantilemek için kalan yedi maçında 4 galibiyet ve tek bir beraberliğe ihtiyaç duyuyor. Bu belirgin iyileşmeye rağmen, kulüp yönetimi karar vermeyi aceleye getirmeyeceğini taahhüt etti ve gelecek teknik direktörün kim olacağına karar vermek için sezon sonunu beklemeyi tercih etti.

Carrick'in şansını artıran bir diğer faktör ise yönetimin elindeki seçeneklerin azalmasıdır; Thomas Tuchel, İngiltere milli takımıyla olan sözleşmesine bağlı kalırken, Roberto De Zerbi ise Tottenham'a katılmayı tercih etti.

BBC'nin aktardığına göre, İrlanda Cumhuriyeti'ndeki takım kampında konuşan Amad Diallo, "Kişisel görüşüme göre, o doğru adam. Büyük bir deneyime sahip, kulübü çok iyi tanıyor ve Manchester United'ın DNA'sını taşıyor" dedi.

Fildişili oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Tüm oyuncularla ilişkisi çok mükemmel. Bazen bu tür teknik direktörler kulübü doğal konumuna geri getirebiliyor. Karar oyuncuların elinde değil, ama samimi görüşüm, Michael Carrick'in teknik direktörümüz olmasından çok mutlu olduğumuzdur."

Oyuncuların teknik direktörlerine destek vermesi beklenen bir durum olsa da, sahadaki performans, Carrick ile takımı arasındaki ilişkinin sadece medyaya yapılan açıklamalardan daha derin olduğunu gösteriyor.

Forvet Brian Mbiyomo da bu görüşe katılarak şunları söyledi: "Onunla iyi bir deneyimimiz var, bize nasıl hitap edeceğini biliyor ve biz de onun deneyimlerinden olabildiğince fazla yararlanmaya çalışıyoruz. İşler daha sorunsuz ilerledi çünkü o burayı çok iyi biliyor ve onun liderliğinde çalışmak harika."